Şırnak'ta Terörden Boşalan Köyler Fıstık Bahçeleriyle Yeniden Canlanıyor

Şırnak'ta 1990'lı yıllarda yaşanan terör olayları nedeniyle boşalan köyler, valilik bünyesinde Şırnak İl Tarım ve Ormanı Müdürlüğü ve Şırnak Fıstık Yetiştirici Birliği'nin geliştirdiği proje ile fıstık bahçeleriyle yeniden hayat buluyor.

Terör saldırıları nedeniyle 1990'lı yıllarda boşaltılan Şırnak merkeze bağlı Başağaç, Güneyce, Kayaboyun, Koçbeyi ve Güneyçam köylerinde tesis edilen huzur ve güven ortamı ile son yıllarda yeniden yaşam başladı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın "Tarım Arazilerinin Kullanılmasının Etkinleştirmesi Projesi" çerçevesinde köylerde uzun yıllar atıl kalan 15 bin dönüm arazi olduğu tespit edildi. Tarıma kazandırılmak istenen araziler için 3 yıl boyunca yüzde 90 hibe desteği ile toplam 300 bin fıstık fidanı dağıtıldı. Yöredeki vatandaşların atıl durumda bulunan arazilerde ektikleri fidanlar boy verdi. Şırnak Fıstık Üreticileri Birliği ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü öncülüğünde fıstık fidanlarından 2 yaşına gelen 42 binine Siirt fıstığı aşısı yapıldı.

"120 çiftçimize ait 40 bin adet fidanın aşılamasını yaptık"

Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Erdoğan Yıldız, her zaman çiftçilerin yanında olduklarını söyledi. Bölgede sağlanan huzur ortamı ile beraber kentin coğrafi ve engebeli yapısı nedeniyle fıstık üretimine elverişli olan atıl durumdaki arazilerde son 3 yılda 300 bin adet fıstık fidanının çiftçilere dağıtılarak dikiminin yapıldığını belirten Yıldız, "Bizim buradaki amacımız, Siirt çeşidi fıstığın ilimizde yaygınlaştırılmasını sağlamaktır. Bunun için yüzde 90 hibe ile çiftçilerimize fidanlar veriyoruz ve sonbaharda 100 bin fidan daha vereceğiz. Bu fidanlardan aşı yaşına gelmiş olan fidanlarımızı biz aşılıyoruz. 120 çiftçimize 40 bin adet fidanın aşılamasını yaptık. Bu şekilde çiftçilerimize 'üretim sizden destek bizden' diyoruz. Her türlü ve her şekilde çiftçilerimizin yanındayız" dedi.

Şırnak Fıstık Üreticileri Birliği Başkanı Aziz Namdar, atıl durumdaki arazileri fıstıkla buluşturmak için valilik desteği ile harekete geçtiklerini dile getirdi.

"İlimiz ve ilçelerimiz olaylar ile anılıyordu, şu anda huzur ortamı var"

Bu yıl kasım ayında verilecek 100 bin fidan ile atıl arazilerde toplamda 400 bin fidanın yeşermiş olacağını ifade eden Namdar, şöyle konuştu:

"Bazı fidanlara Siirt fıstığı aşılanmasına da başladık. 2022 yılı programında biz 30 bin adet fıstık ağacının aşılama projesine destek sağladık. 2023 yılında 42 bin adet aşı yaptırdık. 8 bin adet fıstık ağacının aşısı da birliğimiz tarafından yapıldı. 2023 yılında 11 ayda dağıtılmak üzere tekrar birliğimiz bünyesinde 100 bin adet fidan yetiştirdik. Bunların da 11 ayda valiliğimiz tarafından çiftçilerimize dağıtımı yapılacak. Bundan önce ilimiz ve ilçelerimiz olaylar ile anılıyordu. Şu anda huzur ortamı var. Kurum yetkililerimize çok teşekkür ediyoruz bu güvenli ortamı sağladıkları için. Allah'ın izni ile hem fıstıklarımızdan elde edilecek gelirle ekonomimize büyük bir katkı sağlanacak."

"İnşallah ilimiz fıstık şehri olacak"

Fidan desteği alan vatandaşlardan Halil Uysal, daha önce güvenlik gerekçesiyle terk etmek zorunda kaldıkları köylerinde huzur ve güven ortamının sağlanmasıyla verilen desteklerle bir süredir tarımsal faaliyet yaptığını, atıl durumdaki 46 dönüm arazisine fıstık fidanı diktiğini kaydetti.

"Geldiğimde hiç kimse köye güvenlik nedeni ile gidip gelemiyordu"

28 yıl Iğdır'da yaşadıktan sonra babasının vasiyeti üzerine Kemerli köyüne geldiğini belirten Uysal, "Geldiğimde hiç kimse köye güvenlik nedeni ile gidip gelemiyordu. Yavaş yavaş başladık. Herkes bana diyordu ki, 'Ya parası çoktur ya da aklı yoktur.' 700 adet badem ağacı diktim. Bu 700 badem ile birlikte iki sene sonra 500 tane fıstık ağacı diktim. O zaman 'Ya parası çoktur' diyenler şimdi benden daha hızlı koşuyorlar. Şu anda maşallah köyümüzde 5 bine yakın aşılanmış fıstık ağacı var. Yavaş yavaş elektrik geldi, kadastro çalışması yapıldı ve güvenlik yolu yapıldı. Allah'ın izni ile bu sene 5 bin adet daha fıstık fidanı dikerek sayımızı 10 bine çıkaracağız" dedi. - ŞIRNAK