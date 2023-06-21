Şırnak'ta Sebze Üretimine Destek Projesi

Şırnak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Sebzecilik Üretimini Geliştirme Projesi kapsamında 70 çiftçiye açık ve örtülü alanda dikmek için 400 bin adet sebze fidesi kadın eliyle toprakla buluştu.

Şırnak'ın sebze ihtiyacını karşılamak için harekete geçildi

ŞIRNAK - Şırnak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Sebzecilik Üretimini Geliştirme Projesi kapsamında 70 çiftçiye açık ve örtülü alanda dikmek için 400 bin adet sebze fidesi kadın eliyle toprakla buluştu.

Şırnak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, atıl alanların tarımsal üretime kazandırılması ve kenttin sebze ihtiyacını karşılamak için harekete geçildi. Yüzde 75 hibe fide desteğiyle gerçekleştirilen tarımsal üretim çiftçilerin yüzünü güldürdü. Şırnak, Silopi, Cizre ve İdil ilçelerinde domates, salatalık, biber, bamya ve patlıcan gibi tarımsal ürünlerin yetiştirildiği alanlarda denetim yapan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, ürünlerde verim ve sağlık kontrolü yaptı.

Şırnak'ta ekonomik anlamda sebzecilik alanları yok denecek düzeyde olması nedeniyle sebze ihtiyacının yüzde 91,82'si Adana ve Mersin gibi illerden karşılanmakta. Bu nedenle sebzecilik projelerinin hem açık alanda sebze üretimi hem de örtü altında sebze üretimiyle ilgili projeler hazırlandı. 2023 yılında uygulamasına devam edildiği sebzecilik projeleri kapsamında hem açık alanda hem de örtü altında üretim yapmak isteyen üreticilere yüzde 75 hibe ile fide desteği sağlandı. Bu kapsamda 70 üreticiye hem yazlık hem kışlık 400 bin adet fide ve tohum dağıtımı yapılarak, toplamda bin 200 ton sebze üretimi hedefleniyor.

Şırnak İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Erdoğan Yıldız, Şırnak'ta sebze üretimi yok denecek düzeyde olduğunu söyleyerek, TÜİK verilerine göre sebze üretimi kentin yüzde 8'ini karşılayabilmekte olduğunu aktardı.

Geriye kalan kısın ise dışardan gelmekte olduğunu belirten Yıldız, "Bunun önüne geçebilmek ve en azından bunu minimize etmek için açık alanda ve örtü alanında yüzde 75 hibe ile sebze fidelerini verdik çiftçilerimize. Bu yıl 70 üreticimize yaklaşık 400 bin sebze fidesi verdik. Buda bize yıllık bin 200 ton üretim elde etmeyi planlıyoruz. Bu desteklerden dolayı üreticimiz memnun biz memnunuz. Biz hep üreticimize şunu diyoruz. Siz yeter ki üretin biz yanınızdayız ve her türlü desteği vermeye hazırız diyoruz. Bereketli bir hasat dönemi diliyoruz. Kendi geçimlerini bu fidelerle sağlayan üreticimize de kolaylıklar diliyoruz" dedi.