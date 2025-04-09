Şırnak'ta nakliyeciler sera projesini bekliyor

Seracılık projesi Şırnaklı nakliyecilere nefes aldıracak

ŞIRNAK - Şırnak Valiliği tarafından hazırlanan Şırnak Organize Tarım Bölgesi projesinin Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından onaylanarak 16 Nisan'da ihaleye çıkacak olması nakliyecileri heyecanlandırdı. Nakliyeciler projenin faaliyete geçmesi ile rahat bir nefes alacaklarını söyledi.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde atıl tarım arazileri ekonomiye kazandırılıyor. İl sınırları içerisinde bulunan ve atıl durumda kalmış yaklaşık 946 dekar tarım arazisi taşlardan arındırılarak tarımsal üretim alanı haline getirildi. Çalışma ile Türkiye'nin ihracatı artarken nakliye giderlerinin da azalacağının hedeflendiği belirtildi. 946 dekar alanda 42 sera, 9 sanayi parseli üzerine kurulması planlanan fabrikaların ülke ekonomisine yıllık 1 milyar 500 bin katkı sunması bekleniyor.

Sebze meyve taşımacılığı yapan nakliyeciler için de gelir kapısı olması beklenen projenin tamamlanması ile birlikte, Antalya, Mersin, Adana, Hatay, Şanlıurfa ve diğer tarım bölgelerinden Irak'a ve komşu diğer ülkelere sebze meyve taşıyan nakliyeciler, hem zamandan hem de ekonomik açıdan rahat bir nefes alacak.

Akdeniz bölgesinden Irak'a götürmek üzere taşıdıkları yaş sebze ve meyve taşımacılığının hem uzun yol hem de artan maliyetler nedeni ile yapılamayacak duruma geldiğini, Silopi ve Cizre'de seraların açılması ile birlikte işlerinin daha sağlıklı olacağını belirten yaş sebze ve meyve taşımacılığı yapan nakliyeci Naim Cabu, "Yaklaşık 10 senedir bu işteyim. Yollar çok uzun ve bize zaman yetmiyor. Bizler buraya gelene kadar bazen 24 saat geçiyor. Yüklerimiz genellikle meyve, sebze ve tavuk. Burada bu sıcakta bekliyoruz. Bugün yakıt fiyatları uçmuş durumda. Termokincilerin çoğu şirket aracı değil, şahıs araçlarıdır. Artık gerçekten bu yükü kaldıramıyoruz. Maliyetler çok yüksek olduğundan dolayı bu iş artık zor olmaya başladı. Gidip meyveyi Antalya'dan buraya getireceğime buradan yükleyip Irak'a götürsem benim için daha iyi olur. Maliyetler açısından daha rahat olur. Ayda en fazla 2-3 sefer yaş sebze meyvenin nakliyesini yapabiliyoruz. Genellikle Antalya'dan, Mersin'den, Akdeniz civarından yüklüyoruz ve Irak'a götürüyoruz. Irak'ın bazı illerine götürüyoruz. Erbil, Süleymaniye, Dohuk. Artık bir de Türkiye şartlarına göre bir şoför tek başına yetişemiyor bu yollarda. Bizim takograf sorunlarımız çok oluyor. Mecburen durmak zorunda kalıyoruz. Hele hele sebze meyve işinde yetişemiyoruz artık. Çünkü bir şoför tek başına yetişemiyor. En fazla 9 saat aracı sürebiliyoruz günde. 9 saat durmak zorundayız. Dinlenme süreleri var. Bu konuda çok büyük sıkıntı çekiyoruz. Biz termokinciler olarak sebze meyve yüklediğimiz için Antalya'dan, Mersin'den, Adana'dan yükleri getiriyoruz. Bahçelerden, tarlalardan ve çok uzun bir yol mesafesi var. Böyle bir şey Cizre'de, Silopi'de iş alanları kurulsa seralar kurulsa hem iş alanları açılır, hem devlet açısından büyük bir ekonomi kapısı açılır. Bizler için de çok iyi olur. Buradan taşıyıp Irak'a götürmek en fazla 40-50 kilometre. Ama bizler en az bin kilometreden yük getirebiliyoruz. Bu bizim için çok büyük bir sıkıntı" dedi.

"Bin 300 kilometre yol yapmak yerine 50-60 kilometre yol yaparız"

Kuzey Irak'a gidebilmek için bin 200, bin 300 kilometre yol yaptıklarını ancak Şırnak'ta seracılık yapılması durumunda bu mesafenin yaklaşık 50-60 kilometreye kadar düşeceğini belirten Aziz Arık, "Antalya'dan, Mersin'den ve Türkiye'nin çeşitli illerinden yük getiriyorum. Ama çok uzak. Bu yükü artık taşıyamaz hale geldik. Yolumuz çok uzun. Burada bir seracılık olsa çok güzel bir şey olur. Ben buradan bin 200, bin 300 kilometre yol yapacağıma 50-60 kilometre yol yaparım" diye konuştu.

"Habur Sınır Kapısından başka gelir kapımız yok"

Şırnak'ın çok verimli topraklara sahip olduğunu belirten Ahmet Dövçek ise, "Yaklaşık 20 seneye yakındır yaş sebze, meyve, kuru bakliyat taşıma işinde çalışıyorum. Antalya'dan, İzmir'den, Manisa'dan, büyük şehirlerden yaş sebze meyve çekiyoruz Kuzey Irak'a. Çektiğimiz bu yaş sebze ve meyvelerin bozulma durumu olduğu için zorlanıyoruz. Şırnak'ın Silopi, Cizre ve İdil ilçelerinde çok verimli topraklarımız var" şeklinde konuştu.