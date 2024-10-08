Şırnak'ta Güneş Enerjisi Projesi ile Elektrik Tasarrufu Sağlandı

Şırnak'ta Valilik ve İl Özel İdaresince sağlanan yatırımla kent merkezi ve 6 ilçeye bağlı 92 köyde kurulan güneş enerjisi panelleriyle vatandaşlar elektrikte büyük tasarruf sağladı.

237 köyü olan Şırnak'ta sondaj ile içme suyu temininde gerekli elektrik enerjisinde maliyetin düşürülmesi için Valilik ve İl Özel İdaresi harekete geçti.

4 yıl önce hayata geçirilen güneş enerji santrali (GES) Projesi ile kent merkezi ve 6 ilçeye bağlı 92 köye 6 bin 714 güneş paneli kuruldu.

Güneşten günde 2,6 megavat elektrik üretilen köylerde, artık içme suyu temininde elektrik faturası ödenmiyor.

Güneş enerjisi sayesinde elektrik masrafından kurtulmak isteyen 111 köyden de GES kurulması için İl Özel İdaresine başvuru yapıldı.

Bu kapsamda başvuruda bulunan köylerden 15'ine daha güneş paneli kurulumu sürüyor.

"Güneş enerjisi ile sağlanan su bütün köye yetiyor"

İdil ilçesinin Öğündük Köyü muhtarı Şemun Vergili, AA muhabirine, daha önce sondajla içme suyu temini için kullandıkları elektriğe yüksek fatura ödediklerini, büyük mağduriyet yaşadıklarını söyledi.

"Her ay yaklaşık 100-120 bin lira elektrik faturası geliyordu." diyen Vergili, GES sayesinde maddi olarak rahatladıklarını, aynı zamanda elektriğe de bağımlı olmadıklarını belirtti.

Vergili, "Güneşten aldığımız enerji ile suyumuz bütün köye yetecek şekilde sağlanıyor. Valiliğimize, Kaymakamlığımıza ve İl Özel İdaremize çok teşekkür ediyoruz. Güneş enerjisi ile sağlanan su bütün köye yetiyor. Günde 150-200 ton su kapasitesine ulaşabiliyoruz. Sabah 07.00'den akşam 17.00'ye kadar güneşten tam verim alabiliyoruz." dedi.

Köyde yaşayan Yuhanna Töre ise daha önce elektrik kesintisi olduğunda mağduriyet yaşadıklarını anlatarak, GES sayesinde çiftçilerin rahatladığını belirtti.

Töre, köyde 80 hane bulunduğunu, herkese yetecek kadar su olduğunu dile getirerek, suyun bahçelere de yettiğini ifade etti.

Emeği geçen bütün devlet yetkililerine teşekkür ettiklerini belirten Töre, "Vatandaş olarak çok memnunuz, herkese de tavsiye ediyoruz." ifadesini kullandı.

"GES ile rahatlığa kavuştuk"

Cizre ilçesinin Varlık köyü muhtarı Ramazan Bulduk ise devlete sunulan bu imkan için teşekkür ederek, GES gibi bir imkana sahip oldukları için çok mutlu olduklarını dile getirdi.

Daha önce elektriğin sorunlu olduğunu, zaman zaman kesintiler yaşandığını anlatan Bulduk, "Şimdi elektrik var ya da yok bakmadan suyumuz geliyor. 60 hane, 550 nüfusumuz var. GES ile rahatlığa kavuştuk. Elektrik faturası çok geliyordu, şimdi sıfır maliyetimiz var." diye konuştu.

Köyde yaşayan Tevfik Bulduk da güneş enerjisinin kendilerine büyük kolaylık sağladığını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.