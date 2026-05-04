Şirketler için 'güven' artık ölçülebilir bir kriter

Dijitalleşmenin hızlanmasıyla birlikte finansal süreçlerde güven, şirketler için belirleyici bir unsur haline geliyor. Uzmanlar, güvenin artık soyut bir kavram değil; ölçülebilir, karşılaştırılabilir ve karar süreçlerinde belirleyici bir kriter olarak öne çıktığını ifade ediyor.

İş dünyasında tercihler yeniden şekilleniyor. Dijitalleşmenin hızlanmasıyla birlikte şirketler, iş ortaklarını seçerken yalnızca maliyet ve hız odaklı bir değerlendirme yapmak yerine, çalıştıkları yapıların ne kadar güvenilir ve sürdürülebilir olduğuna daha fazla odaklanıyor.

Octet Türkiye Kurucu Ortağı ve Strateji Bölüm Başkanı Ömer Yönder, bu değişimin finansal hizmetlerin doğasını doğrudan etkilediğini belirterek, "Uzun yıllar finansal tercihler hız ve maliyet üzerinden şekillendi. Bugün ise şirketler çok daha farklı bir yerden bakıyor. Artık yalnızca işlemin hızlı ya da uygun maliyetli olması yeterli değil; o sürecin ne kadar izlenebilir ne kadar tutarlı ve ne kadar sürdürülebilir olduğu da belirleyici hale geldi" dedi.

Bu dönüşümün arkasında teknolojik ilerleme kadar değişen risk ortamının da belirleyici bir rol oynadığını vurgulayan Yönder, "Bir dönem teknolojiyi, manuel süreçlerin getirdiği risklerin önüne geçmek için kullanıyorduk. Oysa bugün süreçler dijitalleştikçe riskin kendisi de dönüşüyor; dolandırıcılık ve siber tehditler çok daha karmaşık bir boyut kazanıyor. Bu tablo, güveni artık operasyonel bir başlık olarak değil, üst yönetimin doğrudan sahiplenmesi gereken stratejik bir alan olarak konumlandırıyor" şeklinde konuştu.

Güven, teknik bir konunun ötesine geçiyor

Çeşitli küresel araştırmalar da güvenin finansal hizmetlerde yeniden öncelikli bir kriter haline geldiğini gösteriyor. PwC'nin Global Economic Crime and Fraud Survey 2024 raporu da bu tabloyu destekliyor.

Araştırma, şirketlerin artan risk ortamında finansal süreçlerini daha kontrollü, izlenebilir ve güvenli yapılar üzerinden yönetmeye yöneldiğini gösteriyor.

Edelman'ın Trust Barometer 2025 araştırmasına göre ise finansal hizmetlere duyulan güven yüzde 64 seviyesine ulaşmış durumda.

Regülasyonlar ortak bir zemin oluşturuyor

Fintek sektöründe son dönemde yaşanan gelişmelerin güven konusunu daha görünür hale getirdiğine dikkat çeken Ömer Yönder, şu değerlendirmede bulundu: "Bugün fintek ekosisteminde rekabet artık yalnızca ürün ve fiyat üzerinden tanımlanmıyor. Asıl farkı oluşturan unsur, kurumların ne kadar şeffaf, tutarlı ve sürdürülebilir bir güven zemini kurabildiği. Güven bu noktada yalnızca teknik bir başlık değil, bütüncül bir yaklaşım. Şirketler finansal süreçlerini yönetirken aslında bir iş ortağıyla ilerliyor ve bu ilişki doğrudan güven üzerine kuruluyor. Bu nedenle sunulan yapının hem tutarlı hem de öngörülebilir olması kritik. Regülasyonların rolü de burada öne çıkıyor. Regülasyonlar, fintekler için yalnızca bir çerçeve değil; aynı zamanda adil bir oyun alanı ve güvenli bir büyüme zemini oluşturuyor. Bu yapı, sektörün sağlıklı gelişimini desteklerken kullanıcı tarafında da güvenin kalıcı hale gelmesine katkı sağlıyor."

İş ortaklığı yaklaşımı öne çıkıyor

Yönder, "Octet Türkiye, TCMB lisansı ile faaliyet gösteren bir ödeme kuruluşu olarak işletmelerin tahsilat ve ödeme süreçlerini tek bir platform üzerinden yönetmesine olanak sağlıyor. Çoklu banka altyapısı sayesinde şirketler finansal süreçlerini daha görünür ve kontrollü şekilde yönetebilirken platform üzerinde uygulanan güvenlik katmanları finansal işlemlerin güvenli bir ortamda gerçekleşmesini destekliyor" dedi.

Yönder, gelinen noktada finansal çözümlerin yalnızca operasyonel bir araç değil, doğrudan iş ortaklığı modeli haline gelidiğini belirterek, "Bugün şirketler için finansal çözümler yalnızca işlemleri kolaylaştıran araçlar olmanın ötesinde, iş yapış biçimini, iş ortaklıklarını ve büyüme hızını belirleyen bir yapı. Bu nedenle güven, artık finansal kararların merkezinde yer alıyor" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı