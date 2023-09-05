Sinop Ticaret ve Sanayi Odası, coğrafi işaretli ürün sayısını artırmak için çalışıyor

Sinop Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salim Akbaş, coğrafi işaret alan ürünlerin katma değeri yükselttiğini belirterek, Sinop'ta coğrafi işaret alması beklenen birçok ürün olduğunu söyledi. Akbaş, bu ürünlerin kentin ekonomisine ciddi bir katkı sağlayacağına inandığını ifade etti.

Sinop Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Salim Akbaş, kentte coğrafi işaretli ürün sayısını artırmak için çalıştıklarını söyledi.

Akbaş, AA muhabirine, coğrafi işaret alan ürünlerin sadece o yöre için değil, ülke için katma değeri yükselttiğini belirtti.

Tescil sayesinde ürünün gelenekselliği ve yöresel özelliklerinin korunmuş olduğuna işaret eden Akbaş, en son mayıs ayında Sinop lakerdasına coğrafi işaret aldıklarını hatırlattı.

Sinop lakerdasını Avrupa'da da tescil ettirmek istediklerini aktaran Akbaş, "Bununla beraber yine yöresel birçok lezzetin coğrafi işaret alabilecek konumda olduğunu bildiğimiz için bunlarla ilgili fizibilite çalışmalarımıza iki yıl önce başladık. En önemli noktalardan birisi de her yıl Antalya'da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin katkılarıyla Antalya Ticaret Borsası tarafından düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı (YÖREX). 2-5 Kasım tarihleri arasında ANFAŞ-Antalya Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek olan fuara, ilimizdeki tüm coğrafi işaretli ürünlerle birlikte yer almayı düşünüyoruz. Dolayısıyla fuarda hem ürünün bilinirliliğini arttırıyoruz, hem de lezzet ve kalitesini tattırmak suretiyle üreticilerimize yeni bir pazar bulma konusunda yardımcı oluyoruz." dedi.

Sinop'ta coğrafi işaret alması beklenen birçok ürünün daha olduğunu işaret eden Akbaş, "Erfelek kestanesinin Erfelek Belediyesi tarafından coğrafi işaret belgesi alınması için çalışmaların devam ettiğini biliyoruz. Yine o bölgenin Fırıncık armudu pekmezi ve Saraydüzü ilçesinin incir uyuşturması denilen bir tatlı türünün başvurusu var. Bunların hepsi yöresel ve gerçekten güzel ve lezzetli ürünler. Bunlara coğrafi işaret alındığı zaman kentin ekonomisine ciddi bir katkı olacağına inanıyorum." diye konuştu.