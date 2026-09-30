Sinop'ta yılın ilk 9 ayında 182 ton midye hasadı gerçekleştirildi

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Sinop'ta yılın ilk 9 ayında 182 ton midye hasadı gerçekleştirildiği bildirildi.

Karadeniz'in ilk ve tek midye üretim üssü olan Sinop'ta, bu yılın ilk 9 ayında 182 ton midye hasat edildi.

Sinop Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte sürdürülen midye yetiştiriciliği, üretime ve Türkiye'nin ihracat hedeflerine katkı sunmaya devam ediyor. Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesinde görevli mühendisler, denetimler ve teknik desteklerle yetiştiricilik faaliyetlerini takip ediyor.

İl Müdürü Murat Genç, su ürünleri yetiştiriciliğini modern yöntemlerle geliştirmek, üretimde verimliliği artırmak ve sürdürülebilirliği güçlendirmek amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. Genç, "Deniz ekosisteminin korunmasını gözeten ve doğal filtreleme özelliğiyle su kalitesine katkı sağlayan midye yetiştiriciliğini destekleyerek Sinop'un üretim gücünü artırmayı hedefliyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı