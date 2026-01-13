Haberler

Sinop 2025'te ihracatta vites yükseltti

Sinop 2025'te ihracatta vites yükseltti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sinop Valiliği, 2024 ve 2025 yıllarına ait su ürünleri ve hayvansal ürün ihracat rakamlarını açıkladı. Türk somonu, alabalık, deniz salyangozu ve balık yağı ihracatı önemli artışlar kaydetti. Sinop'un su ürünleri sektörünün ekonomideki yeri giderek güçleniyor.

Sinop Valiliği, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün yürüttüğü çalışmalar kapsamında 2024 ve 2025 yıllarına ait su ürünleri ve hayvansal ürün ihracat rakamlarını kamuoyuyla paylaştı.

Paylaşılan bilgilere göre, 2024 yılında 14 milyon 22 bin 946 kilogram olarak gerçekleşen Türk somonu ve alabalık ihracatı, 2025 yılında 16 milyon 733 bin 17 kilograma ulaştı. Deniz salyangozu ihracatı ise aynı dönemde 718 bin 10 kilogramdan 734 bin 617 kilograma yükseldi. Balık yağı ihracatında ise önemli bir sıçrama yaşandı. 2024 yılında 2 milyon 214 bin 607 kilogram olan insani tüketim amaçlı balık yağı ihracatı, 2025'te 4 milyon 404 bin 310 kilograma çıktı. Bunun yanı sıra, 2024 yılında gerçekleştirilmeyen balık unu ihracatı, 2025 yılında 309 bin 764 kilogram olarak kayıtlara geçti.

Toplam hayvansal ürün ihracat gelirleri de artış gösterdi. 2024 yılında 118 milyon 159 bin 32 dolar olan ihracat geliri, 2025 yılında 164 milyon 156 bin 870 dolara yükseldi.

Sinop Valiliği tarafından yapılan değerlendirmede, elde edilen bu artışların İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün üretim, kalite ve ihracat odaklı çalışmaları sayesinde gerçekleştiği belirtilirken, su ürünleri sektörünün Sinop ekonomisindeki öneminin her geçen yıl arttığına dikkat çekildi. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı

Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu gözaltına alındı
Selen Görgüzel'in ifadesi ortaya çıktı: Emel Müftüoğlu benim üzerimden para kazanmış olabilir

İşte Emel'in başını yakan ünlü isim: Üzerimden para kazandı
Suriye ordusu, Fırat'ın batısında kalan YPG'nin işgal bölgesini askeri alan ilan etti

Suriye'de kritik bölge "kırmızı" renkle işaretlendi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Satır satır yazdı! Arda'dan Real Madrid'in şoke eden kararı sonrası ilk açıklama

Arda'dan Real Madrid'in şoke eden kararı sonrası ilk açıklama
Aşkın Nur Yengi konserinin önüne geçen dansçı

Ünlü sanatçıyı gölgede bırakan dansçı
2026 ramazan ayı fitre miktarı belli oldu

2026 fitre miktarı belli oldu
Dünyanın gözü bu araştırmada! Aziz Sancar tarih verdi

Dünyanın gözü bu araştırmada! Aziz Sancar tarih verdi
Satır satır yazdı! Arda'dan Real Madrid'in şoke eden kararı sonrası ilk açıklama

Arda'dan Real Madrid'in şoke eden kararı sonrası ilk açıklama
Mahsun Kırmızıgül İran paylaşımı yaptı, gelen tepkilere çok sinirlendi

Mahsun Kırmızıgül İran paylaşımı yaptı, gelen tepkilere çok sinirlendi
Bu köyde kışın sadece muhtar yaşıyor! Tek nedeni var

Bu köyde sadece muhtar yaşıyor! Tek nedeni var