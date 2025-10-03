Sinop'ta Orman Köylülerine 7.7 Milyon Lira Kredi Desteği

Sinop'un Boyabat ilçesinde Orman ve Köy İlişkileri Dairesi Başkanlığı (ORKÖY) projesi kapsamında 33 orman köylüsüne 7 milyon 700 bin lira kredi desteği sağlandı.

Valisi Mustafa Özarslan, Sinop Orman Bölge Müdürlüğünce Boyabat Orman İşletme Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen programda, projeden destek alan orman köylüleriyle bir araya geldi.

Özarslan, burada yaptığı konuşmada, ORKÖY destekleriyle üretimi artırarak genç nüfusu ata topraklarında kalmaya teşvik ettiklerini söyledi.

Ormanın Sinop'ta çok önemli bir geçim kaynağı olduğunu aktaran Özarslan, şöyle konuştu:

"Boyabat'ta orman oranı yüzde 78 civarında. Dışardan gelen Boyabat'ı sadece tarım arazileriyle geçinen tarımsal faaliyetlerle ayakta kalan bir yer olarak düşünür. Ancak bu oran çok büyük ormancılık faaliyetini gösteriyor. Orman köylerimizi geliştirmek için sadece bu projelerle de yetinmiyoruz. Aynı zamanda orada genç nüfusun kalması için üretimin artması için de çalışmalar yürütmeye devam ediyoruz. Bu desteklerin kentimize kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

Sinop Orman Bölge Müdürü Rıdvan Kalelioğlu ise Orman Genel Müdürlüğünün orman köylülerine her yıl faizsiz kredi desteği sağladığına dikkati çekerek, "Sinop ilimizde orman köylümüzün süt sığırcılığı, süt koyunculuğu, arıcılık, güneş enerjisi, dış cephe mantolama, kalorifer sistemi, traktör, tomruk çekme vinci olarak yaklaşık 48 adet projeye destek sağlamaktayız. 2025 yılında Sinop ilimizde 9 ilçede, 60 orman köyümüzde, toplam 50 milyon TL destek sağlamaktayız. Bu desteğin yüzde 20'si yani 10 milyonu hibe olarak verilmiştir." dedi.