Sinop'ta Kırsal Kalkınma İçin 56 Milyon Lira Hibe Desteği

Sinop'ta, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) kapsamında 13 projeye, 56 milyon 578 bin 453 lira hibe desteği sağlanacak.

Vali Mustafa Özarslan, Valilik toplantı salonunda hibe desteği alan proje sahipleriyle bir araya geldi.

Vali Özarslan, burada yaptığı konuşmada, Tarım ve Orman Bakanlığının yürüttüğü programla Sinop'ta tarım ve hayvancılık alanında önemli adımlar atıldığını söyledi.

Destek almaya hak kazanan yatırımlardan 7'sinin kırsal altyapı, 6'sının ise tarıma dayalı ekonomik yatırım olduğunu anlatan Özarslan, "Bu desteklerle aile işletmeciliğini geliştirmeye yönelik altyapılar kurulacak. Hayvancılık ve arıcılık faaliyetleri modern ekipmanlarla desteklenecek. Gıda işleme, paketleme, depolama tesisleri, yenilenebilir enerji sistemleri, bilişim altyapıları gibi çok sayıda alanda üretim kapasitemiz artacaktır." dedi.

Özarslan, konuşmasının ardından İl Tarım ve Orman Müdürü Fatih Önlem ve yatırımcılarla 56 milyon 578 bin 453 lira hibe verilecek projelerin protokolünü imzaladı.