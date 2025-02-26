Rusya ve ABD heyetleri, yarın İstanbul'da bir araya gelecek

Bakan Fidan duyurdu! Yarın tüm dünyanın gözü İstanbul'da olacak
Başsavcılıktan 'İmamoğlu' açıklaması: Belgenin geri alınması dahil tüm tedbirlerin alınması istendi

Başsavcılıktan İmamoğlu'nun diplomasına ilişkin yeni açıklama
Bankacılık işlemlerine büyük değişiklik! Yüzü tespit edilemeyen ATM'den para çekemeyecek

ATM'lerde yeni dönem! Kameralar tanımazsa para çekilemeyecek
Erdoğan, İmamoğlu, Yavaş! İşte 3 isim arasında yapılan anketten çıkan sonuç

Son ankette Erdoğan ikisine de rakip oldu! Çıkan sonuç enteresan

Sinop'ta Kefal Avı: Tezgahlarda Bol Miktarda Satışta

Sinop'ta Kefal Avı: Tezgahlarda Bol Miktarda Satışta
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop'ta soğuk deniz suyu sayesinde bol miktarda avlanan kefal balıkları, tezgahları doldurdu. Balıkçılar, kefalin kilosunu 200-250 liradan satışa sunarken, bu lezzetli balığın sağlıklı ve temiz sulardan geldiğini belirtiyor.

Sinop'ta avlanan bol miktarda kefal tezgahtaki yerini aldı. Vitamin deposu kefal Sinop'taki tezgahta 200 liradan satışa sunuldu.

Sinop'ta balıkçı ağlarına takılan kefal balık satıcılarını sevindirdi. Uzun bir süredir yüksek miktarda kefal avlayamayan balıkçılar, deniz suyunun soğumasıyla birlikte bolca kefal yakalamaya başladı. Balık satıcısı Güven Karabulut, kefalin deniz suyunun soğumasıyla ortaya çıktığını belirterek, "Kefal soğuk suyu çok seven bir balık deniz suyundaki soğuma kefalin ortaya çıkması için uygun bir ortam. Şükür balıkçılarımız güzel bir av ile döndüler. Şuan tezgahlarımızda kilosu 200-250 liradan satışa sunduk. Kefaller şu an da oldukça yağlı, içi temiz bu balık yol balığı dediğimiz bir balık. Yol balığının anlamı şu bu balık her zaman serin ve temiz sulara doğru hareket eder. Kirli suları asla bilmez. Bu yüzden bu balık her zaman temiz ve yağlı olur. Lezzetli bir balıktır her türlü pişirilir fakat ızgara da çok daha güzel olur" dedi. - SİNOP

CoinTR’den 1.000 TL Hediye! Hemen Üye Ol, Kolayca Kazanmaya Başla! Şimdi Katıl! ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
img

Ayşe Ekiz'in değişimini görenler gözlerine inanamadı
img

Neden haftalardır 1 dakika bile oynamadığı ortaya çıktı
img

İnsan insana bunu nasıl yapar? Görüntüyü izlerken kanınız donacak
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump'ın 'sömürge anlaşmasının' detayları sızdı! Ukrayna'nın eli resmen boş kalacak

"Sömürge anlaşmasının" detayları sızdı! Eli resmen boş kalacak
SPK listeleri yeniledi: Türkiye kripto varlık piyasasında büyük hareketlilik

SPK listeleri yeniledi: Türkiye kripto varlık piyasasında büyük hareketlilik
Kripto para yatırımcısı, 500 dolar kaybettikten sonra canlı yayında intihar etti

Kripto para yatırımcısı, canlı yayında intihar etti
İmamoğlu'nun diploması iptal edilirse belediye başkanlığı da düşer mi?

Diploması iptal edilirse belediye başkanlığı da düşer mi?
Mehmet Ali Erbil hakkında 3 yıl hapis talebi! Aylık geliri dudak uçuklattı

Mahkemeden Mehmet Ali Erbil'i yıkan hapis talebi
Sözün bittiği yer! İsrail askerleri, öldürdükleri Filistinliyi vahşi köpeklere yedirdi

İnsan insana bunu nasıl yapar? Görüntüyü izlerken kanınız donacak

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.