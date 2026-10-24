Sinop'ta kamu yatırımları Vali Vekili Cevat Gün başkanlığında değerlendirildi

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Sinop'ta il genelinde yürütülen kamu yatırımları ve projelerin değerlendirildiği "2026 Yılı 3. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı", Vali Vekili Cevat Gün'ün başkanlığında gerçekleştirildi.

Sinop Valiliği Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıya ilgili kurum amirleri katıldı. Toplantıda kent genelinde eğitim, sağlık, ulaşım, altyapı, tarım, turizm, sanayi ve teknoloji gibi birçok temel alanda sürdürülen kamu yatırımları kapsamlı bir şekilde ele alındı.

Toplantının devamında, Kamu Kurum ve Kuruluşları ile yatırımcı bölge ve il müdürlüklerinin temsilcileri, tamamlanan ve yapımı devam eden projeler hakkında sunum yaptı. Toplantı, kurumlar arası koordineyi gerektiren hususların görüşülmesi ve karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı