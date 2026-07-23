Sinop'ta İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı Yapıldı

Sinop'ta İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı, Vali Yardımcısı Bahar Kaya başkanlığında gerçekleştirildi.

Sinop Valiliği toplantı salonunda düzenlenen toplantıya kurul üyeleri katıldı. Toplantıda, istihdamın korunması, geliştirilmesi ve artırılmasına yönelik çalışmalar ele alınırken, il genelindeki mevcut durum ve yürütülen faaliyetler değerlendirildi.

Toplantıda İŞKUR İl Müdürü Asaf Çalışır tarafından 2026 yılının ilk 6 ayında gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin bilgilendirme sunumu yapıldı. Sunumda, iş ve meslek danışmanlığı hizmetleri, işe yerleştirme çalışmaları, mesleki eğitim faaliyetleri ve istihdamı destekleyici programlar hakkında kurul üyelerine bilgi verildi.

Kurul üyeleri tarafından ilde istihdamın korunması, geliştirilmesi ve artırılmasına yönelik yürütülebilecek çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Toplantıda ayrıca iş gücü piyasasının ihtiyaçları doğrultusunda mesleki eğitim faaliyetlerinin etkinliğinin artırılması ve istihdama katkı sağlayacak projeler üzerinde değerlendirmeler yapıldı.

Toplantı, gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı