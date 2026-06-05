Sinop'taki dev fuarda 150 stant kurulacak

Sinop'ta 15- 21 Haziran tarihleri arasında ilk kez düzenlenecek olan North Expo ile Karadeniz Tarım ve Hayvancılık Fuarları'nın basın lansmanı yapıldı. Farklı sektörlerden 150 stant alanının kurulacağı dev organizasyonla kentin ticaret, sanayi ve turizm potansiyeline büyük katkı sunulması hedefleniyor.

Sinop'ta 15-21 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek olan North Expo ile Karadeniz Tarım ve Hayvancılık Fuarları Basın Açıklaması Sinop İş Geliştirme Merkezi'nde gerçekleşti. Kentte bir ilk olma özelliği taşıyan dev organizasyonun detayları, oda başkanları ve sektör temsilcilerinin katılımıyla kamuoyuna duyuruldu.

Fuara dair önemli değerlendirmelerde bulunan Sinop Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salim Akbaş, organizasyonun kent ekonomisine açacağı yeni kapıya dikkat çekerek, "İlimizde ilk kez düzenlenecek olan tarım ve hayvancılık beraberinde North Expo tekstil inşaat, sanayi ve benzeri gibi tüm alanlarda bir fuar organizasyonu gerçekleştireceğiz. İlimizde ilk kez düzenleniyor olması her zaman turizm ile anılan bir il olan Sinop'ta yeni bir kapı açacaktır. Hem ilimizin sanayi ve ticaretine katkı vereceği gibi aynı zamanda turizm de yeni bir potansiyel oluşturacağına inancımız tam" dedi.

Artık Örsan Fuar Alanı olarak anılacak

Fuar alanının büyüklüğüne ve kalıcı bir merkez haline geleceğine vurgu yapan Akbaş, beklentilerini şu sözlerle aktardı:

"Sinop artık bir fuar alanı olarak anılacak diye düşünüyorum. Eskiden farklı isimler ile anılan işletme alanı şimdi Örsan Fuar Alanı olarak anılacak bu da inşallah bu ismin sürekli olmasını sağlayacak birden fazla fuar organizasyonlarıyla Örsan Fuar Alanı diye o lokasyonu bu şekilde tanımlayacağız. Bu alan çok büyük kapalı alanı 20 bin metrekare 80 dönümlük bir arazi üzerinde devasa bir tesis ancak fuarın organize edileceği alan tamamında değil 10 bin metrekare kapalı alanla hemen arazinin dışında bulunan 3 bin 500 metrekarelik kapalı çadır alanında yaklaşık 20 bin metrekare açık alanda fuar katılımcılarını ve ziyaretçilerini bekliyor olacak."

Uzun süredir titiz bir hazırlık süreci yürüttüklerini belirten Sinop İş İnsanları Derneği Onursal Başkanı Yılmaz Öz, "Uzun zamandır büyük bir inanç ve emekle, hep birlikte yürüttüğümüz çalışmaların artık son virajına girmiş bulunuyoruz. Bildiğiniz üzere, 15-21 Haziran 2026 tarihleri arasında Sinop'umuzda bir ilki gerçekleştireceğiz: Örsan Fuar Alanı'nda düzenlenecek olan North Expo ve Karadeniz Tarım Fuarı için tüm hazırlıklarımızı büyük oranda tamamladık. Bu süreçte sadece Sinop'ta kalmadık; Sinoplu hemşehrilerimizin yoğun olarak yaşadığı İstanbul, Ankara ve Samsun başta olmak üzere çevre illerde son derece aktif, proaktif bir fuarcılık çalışması yürüttük. Amacımız tek bir esnafımızın, tek bir üreticimizin bu büyük fırsatı kaçırmamasıdır" ifadelerini kullandı.

"Kurumsal bir ihtisas fuarını hep birlikte yaşayacağız"

Proaktif Fuarcılık Şirketi Genel Müdürü Hüseyin Şahin ise fuarın sektörel dağılımı ve katılımcı profili hakkında teknik bilgiler vererek, "25 yıllık bir tecrübeye sahibiz bu tecrübe ile birlikte 15 Haziran'da fuarımızı hep birlikte açacağız. Sinop'ta bir fuar alanı olmamıştı bunu nasıl yapabiliriz dediğimizde STK'larımız ile konuştuğumuzda Örsan alanımız ortaya çıktı. Orayı kısmet olursa ilerki yıllarda da fuar merkezi olarak görmek istiyoruz. Hakikaten bir fuar merkezi mantığında bir alan orası 13 bin 500 metrekare kapalı alanı var 6 bin metrekareye yakında kapalı çadırları olan bir alan kurulmuş. Dolayısıyla burada North Expo tekstil, inşaat, yapı ve beyaz eşya gibi gruplarımız yer alacak karadeniz tarım ve hayvancılık fuarında ise traktörden tarımın diğer alanındaki ekipmanların tamamı yer alacak. Buraya katılan firmalarımız ise yüzde 25 Sinop'tan katılacak genelde de Kastamonu, Samsun, Ankara, Konya, İzmir gibi illerimizden de gelecek. Kurumsal bir ihtisas fuarını hep birlikte yaşayacağız" açıklamasında bulundu.

Fuarın lojistik planlaması ve ziyaret saatlerine de değinen Şahin, sözlerini şöyle tamamladı: "Cuma, cumartesi, pazar günü stantlar kurulmuş ve pazar günü bitmiş olacak. Pazartesi sabah da fuarımızın resmi olarak açılışı gerçekleşecek. Sabah saat 10'da ziyaretçilerimiz girecek akşam 21'e kadar fuarımız açık olacaktır. Resmi açılışımız ise pazartesi saat 14.00'da gerçekleşecek. Çevre illerden gelen ziyaretçilerimizin yoğun olduğunu düşünerek ilçelerimizden de otobüsler buraya kaldırılacak diğer illerden de il tarım müdürlükleri tarafından otobüsler gelecek bundan dolayı Sinop'a bu 7-8 günlük dönemde ciddi bir ziyaretçi akını olacak ciddi bir ağırlama yapacağız."

Örsan Fuar Alanı'nda kapılarını açacak olan dev organizasyona tüm vatandaşların katılım sağlayabilmesi amacıyla fuara girişler ücretsiz olacak. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı