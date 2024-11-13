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Sinop'ta Çeltik Hasadı Tamamlandı: Zorlu Hava Şartları ve Düşük Piyasa

Sinop'ta Çeltik Hasadı Tamamlandı: Zorlu Hava Şartları ve Düşük Piyasa
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Sinop'ta çeltik hasadı sona erdi. Üreticiler bu yılki hasat döneminde zorlu hava şartları ve piyasa durumunu değerlendirdi. Bazı çiftçiler yağışların verimi düşürdüğünü belirtirken, fiyatların da düşük seyretmesi üreticiyi olumsuz etkiledi.

Sinop'ta çeltik hasadı sona erdi. Bu yılki çeltik hasadı tamamlanırken, üreticiler zorlu hava şartları ve piyasa durumu hakkında değerlendirme yaptı.

Mertoğlu Köyü Muhtarı Mustafa Ünal, bu yılki hasadın başarılı geçtiğini belirterek, "Köyümüzde çeltik hasadı çok güzel geçti. Havalar da uygun gitti, biraz yağmur yağdı ama piyasa düşük. Düşük olmasının sebebi randımanına göre tüccarların elinde olan bir şey ama tarla ve hasat güzel geçti. Genel olarak güzeldi" dedi.

Mertoğlu köyünde çiftçilik yapan Erdoğan Ünal, zor bir sezon geçirdiklerini ifade ederek, "Hava muhalefeti nedeniyle çeltiğimiz yüzde 10 oranında kayıp verdi. Başa baş bir sezon geçirdik, karımız zarara gitti. Yağmurlardan önce biçenler daha iyi bir şekilde bitirdi sezonu" ifadelerine yer verdi.

Çeltik üreticisi Seyhan Ünal ise "Bu yıl, yağışların etkisiyle beklediğimiz verimi alamadık, verim oldukça düştü. Önceki yıllara göre daha fazla ürün bekliyorduk ancak sonuçlar beklentilerimizi karşılamadı. Pirincin her zaman alıcısı olsa da, fiyatlar bu yıl biraz daha düşük. Yağışlardan dolayı çeltiklerde randıman sıkıntıları yaşandı ve bu durum üreticiyi olumsuz etkiledi. Yağmurlar tam çeltiğin suyunu kestiğimiz dönemde başladı. Bu da üretim maliyetlerini artırdı ve kar oranımızı azalttı. Çeltik üreticisi bu yıl yağışlar nedeniyle zarar etti diyebiliriz" diye konuştu.

Sinop'ta çeltik üretimi, bölge ekonomisi için önemli bir gelir kaynağı olmaya devam ederken, üreticiler bu yıl da çeltiklerini fabrikalara göndermek üzere yüklemeye başladı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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