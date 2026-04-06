Sinop'ta sosyal altyapıya güç katacak dev teşvik açıklandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca başlatılan "2026 Yılı Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı" kapsamında, Sinop'ta yapılacak yaşlı bakım merkezi yatırımlarına 301 milyon TL'ye varan dev destek paketi açıklandı.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) ve Sinop Valiliği koordinasyonunda duyurulan programla, bölgedeki sosyal altyapının güçlendirilmesi ve yeni yatırım fırsatlarının oluşturulması hedefleniyor. Paylaşılan teşvik paketinde, yatırımcılara vergi indiriminden yer tahsisine kadar birçok kolaylık sağlanıyor.

Program kapsamında yatırımcılara yüzde 50 yatırıma katkı oranı ile vergi indirimi sağlanacak. Ayrıca yatırım tutarının yüzde 15'i oranında ve 301 milyon TL'ye kadar nakdi destek ya da yatırım tutarının yüzde 20'si oranında ve 301 milyon TL'ye kadar faiz veya kar payı desteği verilecek.

Destekler arasında KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, yatırım yeri tahsisi ve 8 yıl boyunca sigorta primi işveren hissesi desteği de bulunuyor. Yerel kalkınmayı hızlandırması beklenen bu teşvik paketinden faydalanmak isteyen yatırımcılar için son başvuru tarihi 15 Mayıs 2026 olarak belirlendi. - SİNOP

