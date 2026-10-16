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Sinop'ta 2026 Eylül'de konut satışları 50 azalarak 299 oldu, 16 iş yeri satıldı

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TÜİK verilerine göre Sinop'ta Eylül 2026'da 299 konut ve 16 iş yeri satıldı. Konut satışları geçen yılın aynı ayına göre 50 azalırken, 299 konutun 144'ü ilk el, 155'i ikinci el olarak kaydedildi; Merkez ilçede 71 konut satıldı.

Sinop'ta 2026 yılı Eylül ayında 299 konut ve 16 iş yeri satışı gerçekleştirildi. Konut satışları, geçen yılın aynı ayına göre 50 adet azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Eylül 2026 Konut ve İşyeri Satış İstatistikleri'ne göre, Sinop genelinde satılan 299 konutun 144'ü ilk el, 155'i ikinci el olarak kayıtlara geçti. İlk el konut satışları geçen yılın aynı ayına göre 6 adet artarken, ikinci el satışlar 56 adet azaldı. Eylül ayında kentte ipotekli konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre 1 adet artarak 51 oldu. İpotekli satışların toplam konut satışları içindeki payı yüzde 17,1 olarak hesaplandı. Diğer konut satışları ise 248 olarak gerçekleşti.

Sinop Merkez ilçesinde eylül ayında 71 konut satılırken, bu rakam il genelindeki toplam satışların yüzde 23,7'sini oluşturdu. Kent genelinde satılan 16 iş yerinin 3'ü ilk el, 13'ü ise ikinci el olarak gerçekleşti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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