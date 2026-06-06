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Enerjide acele kamulaştırma kararları

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Sinop-Kastamonu hattı ve Kırklareli'ndeki enerji iletim projeleri kapsamında bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Sinop- Kastamonu hattı ve Kırklareli'nde hayata geçirilecek çeşitli enerji projeleri kapsamında bazı taşınmazlara yönelik acele kamulaştırma kararı alındı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 380 kV Sinop-Kastamonu 380 Enerji İletim Hattı Projesi kapsamında bazı taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü (TEİAŞ) tarafından acele kamulaştırılacak.

Ayrıca, 400 kV R-24 Balkaya RES YEKA-Vize 400 Havza Enerji İletim Hattı Projesi kapsamında bazı taşınmazların da TEİAŞ tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Kaynak: AA / Gülşen Çağatay
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