Enerjide acele kamulaştırma kararları
Sinop-Kastamonu hattı ve Kırklareli'ndeki enerji iletim projeleri kapsamında bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Sinop- Kastamonu hattı ve Kırklareli'nde hayata geçirilecek çeşitli enerji projeleri kapsamında bazı taşınmazlara yönelik acele kamulaştırma kararı alındı.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, 380 kV Sinop-Kastamonu 380 Enerji İletim Hattı Projesi kapsamında bazı taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü (TEİAŞ) tarafından acele kamulaştırılacak.
Ayrıca, 400 kV R-24 Balkaya RES YEKA-Vize 400 Havza Enerji İletim Hattı Projesi kapsamında bazı taşınmazların da TEİAŞ tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.