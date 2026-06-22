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Bakan Şimşek haziran ayı "Sektörel Enflasyon Beklentileri"ni değerlendirdi Açıklaması

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, haziranda hane halkının enflasyon beklentilerinin iyileştiğini belirterek, jeopolitik gerilimlerin azalmasıyla enerji fiyatlarındaki normalleşmenin bu iyileşmeyi destekleyeceğini ifade etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, hane halkının enflasyon beklentilerinin haziranda iyileştiğini belirterek, "Jeopolitik gerilimlerin azalmasıyla enerji fiyatlarındaki normalleşmenin, beklentilerdeki iyileşmeyi desteklemesini bekliyoruz. Dezenflasyon hedefimiz doğrultusunda kararlılıkla çalışmayı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Şimşek, NSosyal hesabından, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) haziran ayı "Sektörel Enflasyon Beklentileri" verilerini değerlendirdi.

Jeopolitik gelişmelerin enerji fiyatlarını artırmasının, kısa vadede enflasyon görünümü üzerinde baskı oluşturarak beklentileri olumsuz etkilediğine işaret eden Şimşek, şunları kaydetti:

"Programımız sayesinde oluşturduğumuz mali alanı kullanarak, beklentilerde kalıcı bir bozulmanın önüne geçmek amacıyla eşel mobil başta olmak üzere gerekli tedbirleri hızlı ve etkin biçimde devreye aldık. Haziran ayında hane halkının 12 ay sonrası enflasyon beklentileri bir önceki aya göre 3,4 puan iyileşti. Jeopolitik gerilimlerin azalmasıyla enerji fiyatlarındaki normalleşmenin, beklentilerdeki iyileşmeyi desteklemesini bekliyoruz. Dezenflasyon hedefimiz doğrultusunda kararlılıkla çalışmayı sürdürüyoruz."

Kaynak: AA / Zeynep Duyar
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