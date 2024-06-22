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Ev sahiplerini üzecek iddia! Aylık kiranın yüzde 20'si vergi olarak Maliye'ye gidecek

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Yeni vergi paketinde yer alan maddeye göre ev sahipleri yıllık kira vergisini artık her ay peşin ödemek zorunda kalabilir. Bankaya yatırılan kiranın yüzde 20'sinin vergi olarak kesildikten sonra kalanın ev sahibine aktarılacağı iddia ediliyor. Kirada stopaj uygulamasına geçilmesiyle devletin ev sahiplerinden 40 milyar liralık kira vergisi tahsil edeceği hesaplanıyor.

Yeni vergi paketi ile kiracı kirasını her ay bankaya yatıracak ve banka hesaba düşen kira parasının yüzde 20'sini vergi olarak kesip Maliye'ye gönderecek, geriye kalanı ev sahibinin hesabında bırakacak. Bu durumda, evini 10 bin lira kiraya veren ev sahibinin aylık kira geliri 8 bin liraya düşecek.

KİRANIN 5'TE 1'İ MALİYEYE

Evini kiraya verenlerin yılda bir defa beyanname vererek ödedikleri kira vergisinin (Gayrimenkul Sermaye İradı-GMSİ) otomatik vergi haline dönüşebileceği iddia edildi. Vergi paketine göre, kiracı kirasını her ay bankaya yatıracak. Banka hesaba düşen kira parasının yüzde 20'sini (5'te 1'ini) vergi olarak kesip Maliye'ye gönderecek, geriye kalanı ev sahibinin hesabında bırakacak.

KİRADA AYLIK VERGİ KESİNTİSİ

Sözcü'de yer alan habere göre; Mevcut yasaya göre bir yıl boyunca elde edilen kira gelirlerinin vergisi bir sonraki yıl beyanname verilerek ödeniyor. Beyan sırasında her yıl yeniden değerleme oranında artan istisna tutarı toplam gelirden düşülüyor ve kalan kısım üzerinden yüzde 15'ten başlayarak vergi alınıyor. Yeni getirilecek sistemde ise kira gelirleri tıpkı çalışanların her ay maaşından yapılan vergi kesintisi (stopaj) gibi kesintiye uğrayabilir.

KİRA PARASINDAN YÜZDE 20 STOPAJ

Öte yandan bütün kira ödemeleri bankalar üzerinden yapılacak. Banka, faiz ve benzeri kazançlarda olduğu gibi ev sahibinin hesabına yatan kira parasından yüzde 20 oranında stopaj kesebilir. Kalan tutarın ise vergisi ödenmiş kira geliri olarak ev sahibinin hesabına düşebileceği belirtildi. Bu yöntemle, normalde yüzde 15'ten başlayan kira vergisi yüzde 20'ye yükselmiş olacak. Ev sahipleri daha sonra isterlerse giderlerini beyan edip ödedikleri vergiden iade talep edebilecek. Uygulamanın 2025'ten itibaren elde edilecek kira gelirlerinde geçerli olacağı ifade edildi.

EV SAHİPLERİ DEVLETE 40 MİLYAR VERGİ ÖDEYECEK

Kirada stopaj uygulamasına geçilmesiyle devletin ev sahiplerinden 40 milyar liralık kira vergisi tahsil edeceği hesaplandı. Bu da 200 milyar lira olması beklenen kira gelirinden ev sahiplerine kalacak tutarın 160 milyar lira olacağını gösteriyor. Ev sahipleri 12 aylık kira gelirinin 1 aylık tutarını devlete vergi olarak öderken yeni düzenleme ile 2 aylık kirayı devlete vermek zorunda kalabilir.

Haberler.com / Eymen Dursun - Ekonomi

Maliye Banka İnşaat Hukuk Emlak Finans Ekonomi Haberler

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Yorumlar (11)

VEFA:

Bu uygulama yürürlüğe girerse kayıt dışılığı teşvik edeceği gibi, zaten yüksek olan kiraların daha fazla artmasına neden olur. Hiç de dar gelirli vatandaşın, kamu maliyesinin menfaatine olmaz.

45
2
yanıtYanıtla
Tuncay:

kayit disi olamaz kimse kiracisina karsi kendini riske atmaz, ama vergi oraninin ustunde fiyatlar artarmi kesinlikle

yanıt8
yanıt2
Kerem Ayd:

Yetmezzzzzzz. Aldığımız nefesten de vergi alınmalı...

22
2
yanıtYanıtla
Tuncay:

o da gelebilir, vatandaslik vergisi

yanıt6
yanıt0
Nuri Aga:

Yetmeeez insanı rahatlatıcı şeylerden de vergi alınmalı. Mesela insana bir aparat takılmalı, usuruk.,geğirme,vb vergileri de verilmelidir.

yanıt0
yanıt0
Mengele:

10 bin lira kirayi 13 bin lira yapar 10 bin gene cebine kalir ev sahibi böylelikle kiraci ayvayi yemis olur yani fakirden al zengine ver

21
2
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Murat Uzun:

sorun yok ev sahipleri vergiyide üzerine koyup kiraya ona göre zam yaparlar yine ezilen kiracı olur yani zengine yine bişey olmayacak her zamanki gibi olan garibana olacak

16
0
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Zamla BOĞUŞANTÜRK:

Konut resmen yatırım aracı olarak çıkmıştır.

13
1
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Hakan Ak:

Olan gene kiracıya olacak vergiyi kiracı ödeyecek ev sahibi değil

10
0
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kocak aziz:

uçuyoruz

8
0
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