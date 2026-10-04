SİMDER, STSO Başkanı Murzioğlu'nu ziyaret etti; inşaat sektörünün sorunları görüşüldü

Samsun İnşaatçılar ve Müteahhitler Derneği (SİMDER) Başkanı Sezgin Aydın ve Yönetim Kurulu üyeleri, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu'nu ziyaret ederek etti. Ziyarette, inşaat ve müteahhitlik sektörünün Samsun ekonomisine sağladığı katkının artırılmasından sektör temsilcilerinin yaşadığı sorunlara, çözüm önerilerinden yatırım ve iş birliği imkanlarına kadar birçok konu ele alınarak karşılıklı değerlendirmelerde bulunuldu.

Samsun TSO Yönetim Kurulu Üyesi Muzaffer Öztel'in de yer aldığı ziyarette inşaat ve müteahhitlik sektörünün mevcut durumu, sektör temsilcilerinin yaşadığı sorunlar, iş dünyasının beklentileri ve Samsun ekonomisinin gelişimine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu. Ayrıca, sektörün önündeki fırsatlar, kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi ve kent ekonomisine katkı sağlayacak çalışmalar üzerine görüş alışverişi gerçekleştirildi.

"İnşaat sektörünün gelişimi Samsun ekonomisinden ayrı düşünülemez"

Ziyarette konuşan SİMDER Başkanı Sezgin Aydın, sektörün Samsun ekonomisi açısından taşıdığı öneme dikkati çekti. İnşaat sektörünün çok sayıda iş koluyla doğrudan ve dolaylı bağlantılı olduğunu belirten Aydın, sektörde yaşanan gelişmelerin kent ekonomisinin genelindeki ticari hareketliliği de etkilediğini ifade etti. İnşaat sektörünün, Türkiye'de olduğu gibi Samsun'un da ekonomisinin lokomotiflerinden biri olduğuna vurgu yapan Sezgin Aydın, "Bizim sektörümüzde yaşanan her hareketlilik, mobilyacıdan camcıya, nakliyeciden beyaz eşyacıya kadar pek çok sektöre yansıyor. Dolayısıyla sektörümüzün gelişimini Samsun'un ekonomik gelişiminden ayrı düşünmemiz mümkün değil. İnşaat sektörü aynı zamanda önemli bir istihdam alanı oluşturuyor ve yerel ticaretin canlı tutulmasına katkı sağlıyor. Bunun yanında güvenli, nitelikli ve planlı yapılaşmanın sağlanması, şehrimizin geleceği açısından da büyük önem taşıyor. Bu nedenle sektörümüzün güçlü ve sağlıklı bir yapıya kavuşması hepimizin ortak hedefi olmalı. Sektör temsilcilerimizin karşılaştığı sorunların çözümü, finansman ve maliyet şartlarının iyileştirilmesi, yatırım ortamının geliştirilmesi ve yeni projelerin önünün açılması konusunda ilgili kurumlarla daha fazla iletişim ve iş birliği içerisinde olmamız gerektiğine inanıyoruz" dedi.

"Birliktelik ve dayanışmayı önemsiyoruz"

SİMDER olarak sektör temsilcilerinin ortak beklentilerini ilgili mercilere taşımaya ve çözüm odaklı çalışmalar yürütmeye devam edeceklerini belirten Aydın, "Bizim için birliktelik ve dayanışma çok önemli. Sektörümüzün sorunlarını birlikte konuşarak, ortak akılla çözüm üretmek ve Samsun'un ekonomik gelişimine katkı sağlamak istiyoruz. Samsun TSO ile sektörümüz arasında güçlü bir iletişim ve iş birliği olmasını da önemsiyoruz. Hep birlikte hareket ettiğimizde hem sektörümüzün hem de şehrimizin kazanacağına inanıyoruz. Daha güçlü bir sektör, daha güçlü bir Samsun ekonomisi demektir. Bu anlayışla çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" diye konuştu.

Aydın ayrıca, misafirperverliği dolayısıyla Murzioğlu'na teşekkür ederek, 6 Ekim Salı günü gerçekleştirilecek oda seçimlerinde başarı dileklerini iletti.

"Sektörlerimizin beklentilerini karar alma süreçlerine taşıyoruz"

Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ise inşaat ve müteahhitlik sektörünün Samsun'un gelişim sürecinde önemli bir paydaş olduğunu belirterek, "Samsun Ticaret ve Sanayi Odası olarak şehrimizin ekonomik hayatına katkı sağlayan tüm sektörlerimizle yakın iletişim içerisinde olmaya ve onların beklentilerini karar alma süreçlerine taşımaya büyük önem veriyoruz. İnşaat ve müteahhitlik sektörü de yatırım ortamından şehirleşmeye, istihdamdan ticari hareketliliğe kadar birçok başlıkla doğrudan bağlantılı. Bu nedenle sektör temsilcilerimizin sahadaki deneyimlerini, karşılaştıkları sorunları ve çözüm önerilerini önemsiyoruz. Özellikle yatırım süreçlerinin kolaylaştırılması, iş dünyasının önündeki engellerin azaltılması ve kentimizin planlı gelişimine katkı sağlayacak çalışmaların ortak akılla ele alınması gerektiğine inanıyoruz" şeklinde konuştu.

Oda olarak sektörlerin sorunlarını ilgili kurum ve kuruluşlara aktarmaya, çözüm üretilebilecek alanlarda üzerlerine düşenleri yapmaya ve iş dünyasının önünü açacak çalışmaları desteklemeye devam edeceklerini kaydeden Murzioğlu, "Samsun'un ekonomik potansiyelini daha ileriye taşımak ancak kamu, yerel yönetimler, meslek kuruluşları ve iş dünyasının aynı hedef doğrultusunda hareket etmesiyle mümkün. SİMDER ile de sektörün ihtiyaçları ve şehrimizin geleceği konusunda karşılıklı istişareyi ve iş birliğini daha da güçlendireceğiz. Nazik ziyaretleri ve 6 Ekim'de gerçekleştirilecek Oda seçimleri öncesindeki iyi dilekleri için Başkanımız Sezgin Aydın ve Yönetim Kurulu üyelerine teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı