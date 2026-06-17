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Simav Kaymakamı Karaloğlu'dan, Tarıma Dayalı İhtisas OSB'de inceleme

Simav Kaymakamı Karaloğlu'dan, Tarıma Dayalı İhtisas OSB'de inceleme
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Kütahya'nın Simav ilçesinde yapımı süren Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde incelemelerde bulunan Kaymakam Bünyamin Karaloğlu, ısı merkezi, jeotermal depolar ve boru hatlarını kontrol ederek yetkililerden bilgi aldı.

Kütahya'nın Simav ilçesinde yapımı süren Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ( Osb ) çalışmalarını yerinde inceleyen Simav Kaymakamı Bünyamin Karaloğlu, projedeki son duruma ilişkin bilgi aldı.

Ziyaret kapsamında devam eden ısı merkezi ve jeotermal su depolarında incelemelerde bulunan Karaloğlu, daha sonra jeotermal geçiş güzergahındaki boru hatlarını kontrol etti. Yapımı süren arazi tesviye çalışmalarını da yerinde inceleyen Kaymakam Karaloğlu, OSB mühendislerinden inşaat süreci ve devam eden teknik çalışmalar hakkında bilgi aldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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