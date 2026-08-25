Temmuzda tatil şikayetleri yüzde 94 arttı

ŞİKAYETVAR verilerine göre yaz tatilinin en yoğun dönemlerinden temmuz ayında turizm sektörüne yönelik tüketici şikayetlerinde artış yaşandı. Otel-tatil köyü kategorisinde haziranda 560 olan şikayet sayısının temmuzda bin 500'e çıkarak yüzde 168 arttığı kaydedildi.

Çözüm platformu Şikayetvar'ın verilerine göre hazirandan temmuza geçişte tatil sektörünün farklı alanlarında şikayetler de artış yaşandığı kaydedildi. Platformdan yapılan açıklamaya göre en çok artışın otel-tatil köyü kategorisinde gerçekleştiği ifade edildi. Haziran ayında 560 olan şikayet sayısı temmuzda bin 500'e yükseldi. Böylece bu kategoride yalnızca bir ayda 940 ek şikayet kaydedilirken artış oranı yüzde 168'e ulaştı.

Açıklamanın devamında şu bilgilere yer verildi:

"Zincir otellere yönelik şikayetler 215'ten 450'ye çıkarak yüzde 109 arttı. Otel pazarlama sitelerinde şikayet sayısı 630'dan bin 208'e yükseldi ve yüzde 92 artış kaydedildi. Villa-ev pazarlama sitelerine yönelik şikayetler 136'dan 259'a çıkarak yüzde 90 yükselirken, tur operatörleri ve tatil pazarlama şirketlerine ilişkin şikayet sayısı 997'den bin 495'e ulaştı. Bu kategorideki artış yüzde 50 olarak gerçekleşti.

Beş kategorinin toplamına bakıldığında ise haziran ayında 2 bin 538 olan şikayet sayısının temmuzda 4 bin 912'ye yükseldiği görülüyor. Böylece incelenen beş tatil kategorisinde şikayet hacmi bir ayda yaklaşık yüzde 94 arttı.

Otel-tatil köyü kategorisinde tüketicilerin dile getirdiği sorunların başında temizlik ve hijyen problemleri geliyor. Odaların yeterince temizlenmemesi, nevresim ve banyoların hijyen standartlarını karşılamaması, ortak alan ve havuz temizliği, kötü koku ve haşere şikayetleri tüketicilerin paylaşımlarında öne çıkan başlıklar arasında yer aldı. Yemeklerin kalitesi ve çeşitliliğinin beklentiyi karşılamaması da sık dile getirilen sorunlardan biri oldu. Özellikle 'her şey dahil' konseptiyle hizmet veren tesislerde yemek çeşitliliğinin yetersiz olması, yiyeceklerin kalitesi, restoranlardaki hijyen ve yoğunluk tüketicilerin tepki gösterdiği konular arasında yer aldı.

Tüketiciler ayrıca rezervasyon veya tanıtım sırasında sunulan hizmetlerle tatil sırasında karşılaştıkları koşulların uyuşmadığını belirtti. Klima, sıcak su ve oda donanımlarındaki teknik sorunlar; vaat edilen tesis olanaklarının kullanılamaması, personelin ilgisizliği ve yaşanan sorunlara çözüm bulunamaması da şikayetlerde öne çıktı. Tatilini erken sonlandırmak isteyen bazı tüketiciler ise ücret iadesi süreçlerinde sorun yaşadıklarını aktardı.

Şikayet sayısının bir ayda yüzde 109 arttığı zincir otel kategorisinde oda temizliği, genel hijyen ve teknik aksaklıklar ön plana çıktı. Klima, sıcak su ve oda ekipmanlarında yaşanan sorunların yanı sıra yemek ve içecek hizmetlerinin kalite açısından beklentiyi karşılamaması tüketicilerin dile getirdiği başlıca konular arasında yer aldı. Şikayetlerde, satın alınan oda veya hizmet ile tesiste sunulan hizmet arasında farklılık bulunduğuna yönelik bildirimler de dikkat çekti. Personelin tutumu, ek ücret talepleri ve ücret iadesi süreçlerinde yaşanan sorunlar da tüketicilerin gündemindeydi. Özellikle yüksek fiyat ödenen tesislerde beklenti ile sunulan hizmet arasındaki fark şikayetlerin önemli nedenlerinden biri olarak öne çıktı.

Otel pazarlama sitelerine yönelik şikayetlerde ise sorunların odağı konaklama deneyiminden çok rezervasyon ve ödeme süreçleri oldu. Kategoride şikayetler hazirandan temmuza yüzde 92 artarak 1.208'e ulaştı. Tüketicilerin öne çıkardığı başlıca sorunlar arasında ödeme yapılmasına ve rezervasyon onayı alınmasına rağmen kaydın otel sisteminde görünmemesi, otelin rezervasyonu kabul etmemesi veya rezervasyonun sonradan iptal edilmesi yer aldı. İptal edilen rezervasyonların ücretinin zamanında iade edilmemesi, çift ya da hatalı tahsilatlar, ücretsiz iptal koşullarına ilişkin anlaşmazlıklar ve müşteri hizmetlerine ulaşmakta yaşanan güçlükler de şikayetlerde öne çıktı. Bazı tüketiciler satış sırasında gördükleri fiyat ile ödeme aşamasında ya da sonrasında karşılaştıkları tutarların farklı olduğunu belirtti.

Villa-ev pazarlama sitelerinde şikayet sayısı bir ayda yüzde 90 artarak 259'a çıktı. Bu kategoride özellikle ilanlarda gösterilen özelliklerle tüketicilerin tatil yerine gittiklerinde karşılaştıkları koşulların uyuşmaması dikkat çekti. Fotoğrafların, konumun, manzaranın, tesis özelliklerinin veya villanın kapasitesinin ilanda sunulandan farklı olduğu yönündeki şikayetlerin yanı sıra sahte ilan ve kapora dolandırıcılığı iddiaları da tüketicilerin paylaşımlarında yer aldı. Rezervasyonun tek taraflı iptal edilmesi, farklı bir tesise yönlendirilme, kapora veya rezervasyon bedelinin iade edilmemesi, sonradan ek ücret talep edilmesi ve platform ya da tesis yetkililerine ulaşılamaması da bu kategoride öne çıkan sorunlar arasında bulunuyor.

Tur operatörleri ve tatil pazarlama şirketleri kategorisinde şikayetler yüzde 50 artarak 997'den bin 495'e yükseldi. Böylece kategori, temmuz ayında şikayet hacmi en yüksek alanlardan biri oldu.

Tüketiciler tur veya rezervasyonların firma tarafından iptal edilmesi ya da değiştirilmesi, iptal sonrası ücret iadelerinin gecikmesi, satın alınan otel yerine farklı veya daha düşük standartta bir tesise yönlendirilme gibi sorunları gündeme taşıdı. Satış sırasında vaat edilen hizmetlerin veya tur programının değiştirilmesi, müşteri hizmetlerinden çözüm alınamaması, fiyat farkları ve ek ücret talepleri de öne çıkan diğer başlıklar oldu. Paket turlarda ise ulaşım, rehberlik hizmetleri, otel seçimi ve program organizasyonuna ilişkin sorunlar tüketicilerin şikayetlerine yansıdı."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı