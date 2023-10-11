Geçen yıl 120 liraya kadar düşen Siirt fıstığı bu yıl 360 liradan tezgahlarda yerini aldı

Siirt fıstığında hasat tamamlandı. Geçen seneye göre fiyatı 3'e katlanan fıstık bu yıl 360 liradan satılıyor.

Vatandaşların fıstığa talep gösterdiğini söyleyen esnaf Selami Özbilici, şu anda en çok tercih edilen ürünün tuzlu Siirt fıstığı olduğunu ifade etti. Özbilici, rekoltenin bu yıl 500 bin tona yaklaştığını kaydederek, "Yaş fıstığımızın sezon açılış fiyatı 220 ile 240 lira arasında değişiyor. Hasat Eylül ayının 1'inde başlar ve Eylül ayının 30'unda son bulur. Fabrikalarda önce kabuğu soyulur, ondan sonra güneş ışığında kurutarak normal silo halinde çuvallara doldurulur. Kavurma işlemi ise elle seçilip her bir tanesini ayrı ayrı lezzetleri ile beraber müşterilerinize sunuyoruz" dedi.

SOSYAL MEDYADA SES GETİREN OLAY BİZİ KIZDIRDI

Sosyal medyada yer alan fıstığın içine giren şahısla ilgili de konuşan Özbilici, "Sosyal medyada ses getiren olay, hem biz hem de esnaf arkadaşlarımızı çok kızdırdı" dedi.

"FISTIĞA SAHİP ÇIKLMASINI İSTİYORUZ"

Siirt fıstığına sahip çıktıklarını anlatan Selami Özbilici, "Çünkü Siirt'in geleceği olduğu için bu fıstık hepimizin, tüm Siirt halkınındır. Fıstığa sahip çıkılmasını istiyoruz" diye konuştu.