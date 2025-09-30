Sigorta sektöründe birleşme ve satın alma işlemlerinde artış yaşandı

IBS Sigorta ve Reasürans Brokerliği Üst Yöneticisi (CEO) Murat Çiftçi, 2025'in ilk yarısında sermayeyi daha verimli kullanma isteğinin, teknolojiye olan ihtiyacın ve dağıtım tarafındaki konsolidasyon iştahının birleşme ve satın alma işlemlerini tetiklediğini belirtti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2025, sigorta sektöründe birleşme ve satın alma (M&A) işlemlerinin yeniden ivme kazandığı bir dönem olarak öne çıktı.

Küresel ölçekte 2024'te durgun seyreden M&A faaliyetleri, faizlerin düşüş eğilimi, yatırımcı güveninin artması ve özellikle ABD'de regülasyonların netleşmesiyle birlikte yeniden hareketlendi.

PwC verilerine göre, 2025'in ilk yarısında ABD sigorta sektöründe 209 işlem gerçekleşti ve toplam değer 30 milyar dolara ulaşırken, bir önceki dönemde bu rakam 20 milyar dolar oldu.

Kuzey Amerika'da 2025'in ikinci çeyreğinde 125 işlem 9,85 milyar dolarlık hacim oluşurken, broker segmentinde ise 2025'in ilk çeyreğinde son 4 yılın en düşük işlem sayısı gerçekleşti.

Türkiye'de de genel M&A piyasası 2024'ü 423 işlem ve yaklaşık 8,5 milyar dolarlık hacimle kapattı. Sağlık, dijital dağıtım ve brokerlik alanlarında uluslararası yatırımcı ilgisi ise 2025'te seçici şekilde sürdü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Murat Çiftçi, özellikle E&S (Excess & Surplus) gibi yüksek büyüme potansiyeli barındıran alanların ve yapay zeka yatırımlarının bu sürecin merkezinde yer aldığını kaydetti.

Çiftçi, sigorta şirketlerinin büyüme stratejileri konusunda birkaç net eğilim gözlemlediklerini kaydederek, bu eğilimleri şu şekilde sıraladı:

"Öncelikle şirketler çekirdek karlılığı korumak için portföy temizliğine gidiyor. Daha volatil ve riskli alanlardan çıkıp, sermayeyi daha verimli kullanabilecekleri branşlara yöneliyorlar. İkinci eğilim ise, dağıtım tarafındaki konsolidasyon. Daha büyük ölçek, daha geniş veri tabanı ve müşteriye çoklu ürün sunabilmek için broker ve acentelerde alım satımlar öne çıkıyor. Üçüncü olarak, teknoloji ve yapay zeka entegrasyonu artık kaçınılmaz.

Şirketler müşteri deneyimini geliştirmek, risk seçiminde daha isabetli olmak ve fiyatlamada farklılaşmak için 'insurtech', 'bulut' ve 'yapay zeka' alanlarında yetkinlik satın alıyor. Son olarak, özel sermaye fonlarının platform stratejileri dikkati çekiyor. 'Private equity' oyuncuları dağıtım ve niş branşlarda platform satın alımlarıyla ölçek yaratmaya çalışıyor. "

"Zayıf oyuncuların satın alma hedefi haline gelmesi muhtemel"

Türkiye özelinde de birleşme anlamında dikkati çekici adımlar atıldığını kaydeden Çiftçi, nisanda Fransız lojistik devi CMA CGM'in iştiraki CEVA Logistics'in Borusan'ın lojistik kolunu yaklaşık 440 milyon dolar bedelle satın almak üzere anlaşma imzaladığını anımsattı.

Çiftçi, küresel ölçekte birleşme ve satın almalarda değer bazlı toparlanmanın devam ettiğine dikkati çekerek, "Avrupa'da konsolidasyon bankacılık kadar hızlı ilerlemese de, orta ve uzun vadede süreceği öngörülüyor. Bu dönemde özellikle daha küçük ve zayıf oyuncuların satın alma hedefi haline gelmesi muhtemel. Generali'nin Liberty Seguros'u bünyesine katması ya da Aviva'nın Direct Line ile yaptığı anlaşma, kıta genelindeki bu eğilimi net bir şekilde gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de ise ekonomideki dengelenme sürecini ve yabancı yatırımcı iştahındaki kademeli toparlanmanın, daha seçici ve değer odaklı işlemleri beraberinde getireceği değerlendirmesinde bulunan Çiftçi, sigorta özelinde sağlık, hayat-emeklilik ve dağıtım kanallarında stratejik ortaklıkların öne çıkmasını beklediklerini anlattı.

"Değer bazlı birleşme ve satın almaların canlı kalacak"

Murat Çiftçi, gelecek dönemde şirketlerin yatırım yaptığı alanlara bakıldığında üç ana başlığın öne çıktığını belirterek, bunların risk ve sermaye optimizasyonu, işletme modeli dönüşümü ve dağıtım yatırımları olacağını belirtti.

Gelecek dönem beklenti ve öngörüler konusunda da değerlendirmelerde bulunan Çiftçi, şunları kaydetti:

"Baktığımızda 2025-2026 döneminde faiz indirimlerinin devam etmesi ve piyasalardaki dalgalanmaların azalması halinde değer bazlı birleşme ve satın almaların canlı kalacağını öngörüyoruz. İşlem sayısı açısından ise daha seçici bir büyüme trendi göreceğiz. Avrupa'da konsolidasyon süreci, regülasyonların çeşitliliği ve dağıtım yapısının parçalı doğası nedeniyle bankacılık kadar hızlı ilerlemiyor. Ancak bu sürecin yavaş da olsa istikrarlı şekilde devam edeceğini söyleyebiliriz.

Türkiye özelinde, makroekonomik görünümün dengelenmesiyle birlikte yerel ve küresel oyuncular arasında ortaklıkların artmasını bekliyoruz. Özellikle sağlık, dijital dağıtım ve veri/analitik gibi niş alanlarda seçici işlemler öne çıkabilir. Bu trend devam eder. Değer yaratma potansiyeli olan varlıklarda M&A hareketliliği sürecek. Ancak özellikle broker tarafında dönemsel dalgalanmalar olabiliyor. IBS olarak, brokerlikteki derin uzmanlığımız ve küresel erişimimiz sayesinde, müşterilerimize her koşulda en doğru teminatları poliçelerine entegre etme güvencesi veriyor, riskleri fırsata dönüştüren çözümlerimizle sektörde fark yaratıyoruz."