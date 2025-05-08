Shell, Türkiye’de Yapay Zeka ile Sıfır Kritik Kaza Hedefli Operasyonlarını Sürdürüyor

Shell, Türkiye'deki akaryakıt ve LPG tankerlerinin sürdürdüğü "sıfır kritik kaza" yolculuğuna yapay zeka temelli teknoloji yatırımlarıyla devam ediyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Shell'in, Türkiye'de Shell&Turcas ortaklığı altında sürdürdüğü faaliyetlerinden ikmal operasyonlarında çalışan akaryakıt ve LPG filosu, yapay zeka tabanlı yorgunluk algılama sistemiyle donatıldı.

Sistem, sürücünün gözünün yüzde 75 oranında 1,5 saniye boyunca kapalı kalması durumunda yorgunluk belirtilerini algılarken, sesli ve titreşimli uyarılarla sürücülerin güvenli mola vermelerini sağlıyor ve bu sayede olası kazaları önlemeye yardımcı oluyor. Aynı zamanda, sistemin algıladığı bu durum, cihaz servis sağlayıcısının 7/24 hizmet veren izleme ekipleri tarafından da takip edilerek sürücülerin emniyetli şekilde mola vermesi sağlıyor.

Söz konusu sistemle Shell, akaryakıt arz güvenliğini sağlayan ağır vasıtaların herhangi bir kazaya karışma riskini minimize ederek sürücülerin, yayaların ve çevrenin güvenliğini sağlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Shell Türkiye Ülke Başkanı Ahmet Erdem, yol emniyeti konusunu operasyonları kazasız sürdürmek için oluşturulan "hedef sıfır" vizyonuyla ele aldıklarını belirterek, "Operasyonlarımızı sürdürdüğümüz 90 civarında ülkede farklı yol, iklim ve trafik şartlarında kazasız operasyon anlamında çok büyük bilgi ve tecrübe birikimimiz var. Bu birikimlerin de katkısıyla Türkiye'de emniyet performansımızla tüm operasyonlarımızda örnek bir başarıya imza attık. Hedef Sıfır vizyonumuzla son 15 yılda yaklaşık 400 milyon kilometre yol katederek can kayıplı bir kaza yaşamamayı başardık." ifadelerini kullandı.

Geçen sene eylül itibarıyla şirketin istasyonlarında yakıt ikmali yapılan ağır vasıta filosunun tamamında Yorgunluk ve Dikkat Dağınıklığı Algılama Sistemi'ni devreye aldıklarının altını çizen Erdem, böylece kritik kazasızlıktaki ilerleyişlerini teknolojiyle güçlendirdiklerini ifade etti.

Erdem, söz konusu sistemin özellikle, düşük hızlarda dahi devreye girebilmesi ve zorlu hava koşullarında çalışabilmesiyle operasyonların her aşamasında güvenliği sağlama amacı taşıdığını belirterek, "Yarattığımız emniyet kültürünü, Türkiye'de 15 yıldır aralıksız düzenlediğimiz Yol Emniyeti Konferansı ile toplumun geneline yaygınlaştırmak için çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'nın Trafik Ateşböceği işletme sponsorluklarıyla, ilköğretim çağı çocuklarına trafik bilinci ve farkındalığı kazandırmayı hedeflediklerini aktaran Erdem, Trafik Ateşböceği ile her yıl 1500 öğrenci ve ebeveyne ulaştıklarını kaydetti.

Aynı zamanda, yol emniyeti konusunda düzenledikleri eğitimlerle ve Trafikte Küçük Hata Yoktur programıyla yaklaşık 250 bin kişiye ulaşarak, İçişleri Bakanlığının motosiklet kazalarının önlenmesine yönelik düzenlemeler kapsamında başlattığı Bir Kural Bir Ömür kampanyasıyla 81 ildeki 1200'ü aşkın akaryakıt istasyonuna destek olduklarını aktardı.