SGK Uzmanı Murat Bal asgari ücrette net rakamı verdi!

İlk toplantısını 10 Aralık'ta, ikinci toplantısını 16 Aralık'ta yapan Asgari Ücret ve Tespit Komisyonu, üçüncü toplantısını 19 Aralık Perşembe günü yapacak. SGK Uzmanı Murat Bal, toplantı öncesi asgari ücret zammı ile ilgili Haberler.com'da sunucu Melis Yaşar'a değerlendirmelerde bulundu.

"ENFLASYON ORANININ ALTINDA ZAM BEKLEMİYORUM"

Asgari ücrete zam belirlenirken olası iki duruma dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Murat Bal, "Asgari ücrete zam bir kere mi yapılacak yoksa temmuz'da güncelleme yapılacak mı? 2024 yılında bir kereye mahsus yapıldı. Asgari ücret 17.002 TL olarak belirlendi bugüne kadar değeri 11 bin TL'lere düşmüş durumda. 2022 ve 2023'te yıl ortasında güncelleme yapılmıştı. Asgari ücretin üzerindeki enflasyonu zamana yayabilmek için böyle bir şey yapılabilir. Eğer zam 1 kere yapılırsa ve tüm yılı kapsarsa enflasyon oranının altında bir zammı asla beklemiyorum. Yüzde 45 civarında bir artış söz konusu. Eğer zam iki kere yapılırsa yüzde 25-30'lar civarında ilk aşamada, devamında da ikinci aşamada zam gerçekleşebilir." dedi.

"ASGARİ ÜCRET 25 BİN TL OLABİLİR"

"Yılda 1 veya 2 zam yapılması durumunda asgari ücret ne kadar olur?" sorusunu yanıtlayan Bal, "Eğer yılda 1 zam planlanıyorsa asgari ücret 24.500 veya 25 bin TL olabilir. Yıl içinde ara zam ihtimali düşünülürse o zaman 21-22 bin TL ilk aşamada, devamında da bu rakamların tekrar gerçekleşeceğini düşünüyorum" dedi.