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SGK Uzmanı Murat Bal asgari ücrette net rakamı verdi

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Sosyal güvenlik Uzmanı Murat Bal Haberler.com stüdyosunda milyonlarca asgari ücretli çalışanı doğrudan, özel sektör çalışanlarını dolaylı olarak etkileyecek olan asgari ücret zammı ile ilgili tahminlerde bulundu.

İlk toplantısını 10 Aralık'ta, ikinci toplantısını 16 Aralık'ta yapan Asgari Ücret ve Tespit Komisyonu, üçüncü toplantısını 19 Aralık Perşembe günü yapacak. SGK Uzmanı Murat Bal, toplantı öncesi asgari ücret zammı ile ilgili Haberler.com'da sunucu Melis Yaşar'a değerlendirmelerde bulundu.

"ENFLASYON ORANININ ALTINDA ZAM BEKLEMİYORUM"

Asgari ücrete zam belirlenirken olası iki duruma dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Murat Bal, "Asgari ücrete zam bir kere mi yapılacak yoksa temmuz'da güncelleme yapılacak mı? 2024 yılında bir kereye mahsus yapıldı. Asgari ücret 17.002 TL olarak belirlendi bugüne kadar değeri 11 bin TL'lere düşmüş durumda. 2022 ve 2023'te yıl ortasında güncelleme yapılmıştı. Asgari ücretin üzerindeki enflasyonu zamana yayabilmek için böyle bir şey yapılabilir. Eğer zam 1 kere yapılırsa ve tüm yılı kapsarsa enflasyon oranının altında bir zammı asla beklemiyorum. Yüzde 45 civarında bir artış söz konusu. Eğer zam iki kere yapılırsa yüzde 25-30'lar civarında ilk aşamada, devamında da ikinci aşamada zam gerçekleşebilir." dedi.

SGK Uzmanı Murat Bal asgari ücrette net rakamı verdi!

"ASGARİ ÜCRET 25 BİN TL OLABİLİR"

"Yılda 1 veya 2 zam yapılması durumunda asgari ücret ne kadar olur?" sorusunu yanıtlayan Bal, "Eğer yılda 1 zam planlanıyorsa asgari ücret 24.500 veya 25 bin TL olabilir. Yıl içinde ara zam ihtimali düşünülürse o zaman 21-22 bin TL ilk aşamada, devamında da bu rakamların tekrar gerçekleşeceğini düşünüyorum" dedi.

SGK Uzmanı Murat Bal asgari ücrette net rakamı verdi
Haberler.com / Melis Yaşar - Ekonomi
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Yorumlar (16)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

ak partiye oy veren emekli ve asgari ücretliler ne mutlu size en azından ocağınıza diktikleri incir ağacında yetişen incirleri toplayıp bedavadan yersiniz

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Yorum Beğenme47
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Haber YorumlarıÖMER KELEŞ:

Mehmet ŞİMŞEK Eflasyonun %45 olasını bekliyoruz ve Asgari ücretin bunun üstünde olacağın sinyalini vermişti. %50 yani 25 bin TL üstü olacağını 10 yaşındaki çocuk da tahmin eder.

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Haber YorumlarıRamazan KAPUCUOĞLU:

seçim yok bir kere zam yapılır verilecek olan en fazla 22.500 23 bin arası fazla beklentide olmayın.. çünkü enflasyon düşüyormuş enflasyonun haberi varmı bundan??

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Haber YorumlarıBükücü:

Bence de asgari ücret 25.500 olacak. Var mı artıran?

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Haber YorumlarıTugberk null:

İsterse 50000 TL olsun. Bu yalan TÜİK enflasyon verilerine yetmez. Bu cahiller olduğu sürece siyasetçiler ultra zengin halk ise yakında ultra fakir olacak.

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Haber Yorumlarızebil animation:

kardeşim zahmet etmeyin hiç yapmayın daha iyi uğraşmayın toplantı felan ne gerek var

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Haber YorumlarıCihan Çırakoğlu:

İleri zekalı adam enflasyon oranına göre 2024 yılı zammı yapılacak zaten 2025 ara zam olursa o 2025 in hazirana kadar olan enflasyonuna göre uygulanır .

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Haber YorumlarıNaci Büyükkal:

Türkiye 100 yıllık tarihinde böyle berbat yönetildiğini görmedim.

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Haber Yorumlarıhikmet yaşar:

ENFİLASYON saray ne söylerse o oluveriyor millet umurunda mı ki sarayın

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Haber YorumlarıSatilmis Atmaca:

ÇALIŞANA, EMEKLİYE ZEKAT VERİ YOZ SANAN AKTROL LER MEMLEKET İN BEKA SORUNU, KENDİ LERİ 3, 5 MAAŞ ALMAYA DEVAM. ARKADAŞ, ZATEN HER ŞEY LERİ BEDAVA. BU AKTROL LER. SURİYE DE DE PETROL BÖLGESİ AMARİKA VE TERÖR ÜN ELİN DE, ÇÖL B9LGESİNİ VE ÖRGÜT DEDEİK LERİ Nİ DE TÜRK MİLLETİ NIN BAŞI NA BELA EDİYOR LAR.

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