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SGK hizmet dökümünde bu 3 harfe dikkat! Maaşınız anında kesilebilir

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SGK, milyonlarca çalışan ve emeklinin prim ödemelerinde geriye dönük bazı incelemeler başlattı. Özellikle SSK ve Bağ-Kur çakışması yaşayan kişilerin risk altında olduğu ifade edildi. SGK hizmet dökümünde belirli harflerin yer alması, emekliliğin tehlikede olabileceği anlamına geliyor.

SGK, usulsüzlükleri tespit etmek adına hem kayıt incelemesi hem de çevresel soruşturmalar yapıyor. Denetimlerin sıkılaştırıldığı süreçte sahte sigortalı olarak görünen kişilerin maaşları iptal ediliyor ve geçmişe dönük yapılan ödemeler faiziyle birlikte geri talep ediliyor. Bu kapsamda pek çok emekliye tebligat gönderildiği ve bazı emekliliklerin iptal edildiği belirtiliyor.

SGK tarafından gönderilen bir mesajda, "Gerçek anlamda bir iş sözleşmesine dayalı çalışma yoksa bu sahte sigortalılık olarak değerlendirilir" ifadelerine yer verildi.

BAĞ-KUR VE SSK ÇAKIŞMASI RİSK YARATIYOR

Bazı vatandaşlar, şirket ortağı olmalarına rağmen kendilerini SSK'lı göstererek prim ödemesi yapıyor. Bu durum, Bağ-Kur ve SSK çakışmasına yol açabiliyor. SGK'nın yaptığı incelemeler sonucunda çakışan prim günleri nedeniyle bazı emekliliklerin iptal edilebileceği vurgulanıyor. Bu nedenle, sigortalı çalışanların hizmet dökümlerini düzenli olarak kontrol etmeleri ve herhangi bir uyumsuzluk durumunda SGK'ya başvurmaları gerekiyor.

SGK HİZMET DÖKÜMÜNE DİKKAT EDİN

SGK hizmet dökümünde bazı harflerin bulunması, usulsüzlük şüphesi anlamına gelebilir. Özellikle şu harflere dikkat edilmesi gerekiyor:

  • Ş → Şüpheli Sigortalılık
  • K → Kontrol Edilecek Sigorta Kaydı
  • S → Sahte Sigorta Tespiti

Bu işaretlerden herhangi biri hizmet dökümünüzde bulunuyorsa, SGK tarafından inceleme altında olabilirsiniz.

TEBLİGAT ALIRSANIZ NE YAPMALISINIZ?

Eğer SGK'dan emekliliğin iptal edildiğine dair bir tebligat aldıysanız şu adımları izleyin:

    • SGK İl Müdürlüğü'ne başvurarak detaylı bilgi alın.
    • Yanlış bir işlem olduğunu düşünüyorsanız hukuki destek alın.
    • İtiraz sürecini kaçırmamak için bir avukatla görüşerek SGK'ya resmi dilekçe sunun.

    Bu süreçte dikkatli olmak ve gerekli kontrolleri düzenli yapmak, mağduriyet yaşamanızın önüne geçebilir.

    SGK hizmet dökümünde bu 3 harfe dikkat! Maaşınız anında kesilebilir
    Abdurrahman Yazıcı
    Abdurrahman Yazıcı
    Haberler.com - Ekonomi
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    Yorumlar (3)

    Haber Yorumlarısade vatandaş:

    birde m harfli milletvekili maaşlarını inceleseler iyi olur ben 25 sene 5756 gün ile 16200 tl alırken iktidar veya muhalefet milletvekilleri kardeş kardeş anlaşmış iki senede kanuna hukuka ahlaka müslümanlığa sığmayacak şekilde emekli olup fahiş aylıklar ve ayrıcalıklar alıyorlar ne yazıkki bu halkın Allahtan başka sığınacağı hiç bir makam yok.....ateistler hariç

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    Haber YorumlarıHamit Gündoğdu:

    İyi bir uygulama ancak geçte kalındı gibi..bütün sahtekarlar ortaya çıkması gerekiyor..ben bu konuda çok rahatım..çalışma hayatım Türkiye'nin tanımış 4 büyük şirketinde geçti..hatta emekli olacağım zaman dokümanı aldığımda askere gideceğinden dolayı 45 gün çalışıp ayrıldığım atabay ilaç fabrikasının 45 günlük primi yaptırdığını görmüş çok duygulanmıştım..o zamanlar herkes saf ve temiz duygular taşıyordu..

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    Haber YorumlarıDüsünür:

    Yildirma Politikasi

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