SGK hizmet dökümünde bu 3 harfe dikkat! Maaşınız anında kesilebilir

SGK, usulsüzlükleri tespit etmek adına hem kayıt incelemesi hem de çevresel soruşturmalar yapıyor. Denetimlerin sıkılaştırıldığı süreçte sahte sigortalı olarak görünen kişilerin maaşları iptal ediliyor ve geçmişe dönük yapılan ödemeler faiziyle birlikte geri talep ediliyor. Bu kapsamda pek çok emekliye tebligat gönderildiği ve bazı emekliliklerin iptal edildiği belirtiliyor.

SGK tarafından gönderilen bir mesajda, "Gerçek anlamda bir iş sözleşmesine dayalı çalışma yoksa bu sahte sigortalılık olarak değerlendirilir" ifadelerine yer verildi.

BAĞ-KUR VE SSK ÇAKIŞMASI RİSK YARATIYOR

Bazı vatandaşlar, şirket ortağı olmalarına rağmen kendilerini SSK'lı göstererek prim ödemesi yapıyor. Bu durum, Bağ-Kur ve SSK çakışmasına yol açabiliyor. SGK'nın yaptığı incelemeler sonucunda çakışan prim günleri nedeniyle bazı emekliliklerin iptal edilebileceği vurgulanıyor. Bu nedenle, sigortalı çalışanların hizmet dökümlerini düzenli olarak kontrol etmeleri ve herhangi bir uyumsuzluk durumunda SGK'ya başvurmaları gerekiyor.

SGK HİZMET DÖKÜMÜNE DİKKAT EDİN

SGK hizmet dökümünde bazı harflerin bulunması, usulsüzlük şüphesi anlamına gelebilir. Özellikle şu harflere dikkat edilmesi gerekiyor:

Ş → Şüpheli Sigortalılık

K → Kontrol Edilecek Sigorta Kaydı

S → Sahte Sigorta Tespiti

Bu işaretlerden herhangi biri hizmet dökümünüzde bulunuyorsa, SGK tarafından inceleme altında olabilirsiniz.

TEBLİGAT ALIRSANIZ NE YAPMALISINIZ?

Eğer SGK'dan emekliliğin iptal edildiğine dair bir tebligat aldıysanız şu adımları izleyin:

SGK İl Müdürlüğü'ne başvurarak detaylı bilgi alın.

Yanlış bir işlem olduğunu düşünüyorsanız hukuki destek alın.

İtiraz sürecini kaçırmamak için bir avukatla görüşerek SGK'ya resmi dilekçe sunun.

Bu süreçte dikkatli olmak ve gerekli kontrolleri düzenli yapmak, mağduriyet yaşamanızın önüne geçebilir.