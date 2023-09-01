MANİSA'DA SEZONUN İLK KURU ÜZÜMÜ AÇIK ARTTIRMAYLA 1250 TL'YE SATILDI

MANİSA'da sezonun ilk Sultaniye kuru üzümü, yapılan açık arttırmayla kilosu 1250 TL'den satıldı. Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap, "Türkiye, kuru meyve mamulleri ihracatında en büyük çekirdeksiz kuru üzüm üreticisi ve ihracatçısı ülkelerden biri konumunda" derken, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ise sezonun hayırlı olmasını diledi.

Manisa Ticaret Borsası tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen çekirdeksiz Sultaniye kuru üzüm alım töreni gerçekleştirildi. Törene Manisa Valisi Enver Ünlü, AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal, CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, İYİ Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve üzüm üreticileri katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program Manisa Ticaret Borsası tarafından hazırlanan çekirdeksiz Sultani üzüm videosunun gösterimi ile devam etti. Törenin açılış konuşmasını yapan Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap, "Türkiye, kuru meyve mamulleri ihracatında en büyük çekirdeksiz kuru üzüm üretici ve ihracatçısı ülkelerden biri konumundadır. Ülkemizin en önemli tarımsal döviz kaynaklarından olan milli gelir kaynağımız çekirdeksiz kuru üzüm arzının, her sene ortalama yüzde 90'ı Manisa'da, üretilmekte olup yüzde 85'i ihraç edilmektedir. Bu anlamda ekonomimize katma değer sağlamaktadır. Büyük bir aile olmamızdan dolayı hem çiftçilerimiz hem işletmecilerimiz hem de arazi işletmelerde istihdam edilen işçi kardeşlerimiz evinin geçimini buradan sağlamaktadır. 2022-2023 sezonunda ağustos ayı itibariyle 1000 ton çekirdeksiz kuru üzüm üretimi borsalarımızda tescil edilmiştir. Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliğimizin son hafta raporuna göre ise 259 bin 560 ton ihracat gerçekleştirilmiş, bu ihracat miktarıyla da ülkemiz 440 milyon dolar gelir elde etmiştir. Elde ettiğimiz rekolteyi en yüksek fiyatla ihracatını yapmak için hep birlikte bu hedefe odaklanıp yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, sezonun hayırlı olmasını diledi. Başkan Ergün, "Bu yıl bütçemizde 122 milyon lirayı yalnızca tarımsal ve kırsal kalkınmaya yönelik projelerimiz için ayırdık. 500 damızlık koç desteğinden büyükbaş hayvanların dış parazit aşılarına, tarım makinesi desteğinden üzüm sergi bezine, zeytin toplama örtüsünden tarımsal sulama desteklerine, arıcılık ve bal üretiminden, üreticilerimize kelter dağıtımına kadar çiftçimize destek olduk ve olmaya devam ediyoruz" dedi.

İYİ Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat ise iklim değişikliği nedeniyle bağlarda yaşanan afet ve hastalıklardan rekoltenin düştüğünü, bu yüzden üzüm alım fiyatının bu yıl en az 60 TL olması önerisinde bulundu.

Konuşmaların ardından Manisa Ticaret Borsası'na ilk kuru üzümü getirenler arasından birinci olarak seçilen, Saruhanlı ilçesi Koldere Mahallesi'nden üretici Ahmet Göçer'e ait, 50 kilogram kuru üzüm için açık artırma yapıldı. Manisa Vali Yardımcısı Erhan Günay'ın 100 TL'lik açık arttırma teklifi, Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cengiz Ergün'ün, 1250 TL'lik teklifi ile son buldu. Başkan Ergün'ün verdiği teklif üzerine Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap, ilk ürünü Manisa Ticaret Borsası adına satın aldı. Daha sonra üretici Ahmet Göçer, yarım altın ve çeşitli hediyelerle ödüllendirildi.(DHA)