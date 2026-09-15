Sezgin Tanrıkulu'dan 'eğitim masrafı' tepkisi: Aileler yoksulluk içinde, masrafları nasıl karşılayacak?

Haber: Serhat YETÜT

(DİYARBAKIR) - YENİ Parti Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, yeni eğitim öğretim yılının sıkıntılarla başladığını, kırtasiye, giyim ve günlük okul masraflarının ailelerin bütçesini zorladığını belirtti. Diyarbakır'da bir kırtasiye dükkanını ziyaret eden Tanrıkulu, "Peki bu yoksulluk içerisinde bir aile bütün bunları nasıl karşılayacak" diye sordu.

Diyarbakır'da kırtasiye fiyatlarını inceleyen ve velilerle görüşen Tanrıkulu, yeni eğitim öğretim yılının ekonomik skıntılarla başladığını söyledi.

"ORTAYA ÇIKAN TABLO GERÇEKTEN AĞIR"

Tanrıkulu, "Diyarbakır'da bir kırtasiye dükkanındayım. Eğitim-öğretim yılı başladı. Burada fiyatları bizzat öğrenmeye çalıştım, gelen velilerle görüştüm. Ortaya çıkan tablo gerçekten ağır. Öncelikle şu rakamları belirtmek gerekiyor: Asgari ücret 28 bin lira, en düşük emekli maaşı 23 bin lira, açlık sınırı 37 bin lira. Dört kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı ise yaklaşık 121 bin lira."

"BİR İLKOKUL ÖĞRENCİSİ İÇİN 3 BİN İLA 8 BİN LİRA ARASINDA"

Çocukların yaklaşık yüzde 36'sının yoksulluk ve sosyal dışlanmışlık içerisinde yaşadığını ifade eden Tanrıkulu, eğitim giderlerine ilişkin şunları söyledi:

"Burada sorduğum en düşük kırtasiye maliyeti, bir ilkokul öğrencisi için 3 bin ila 8 bin lira arasında. Sadece başlangıçtaki kırtasiye masrafından söz ediyorum. Giyim masrafı da yine 3 bin ila 8 bin lira arasında."

Tanrıkulu, "Bir öğrenci sabah okula gidiyorsa, gün içerisinde en az 150 lira harcamak zorunda. Bir tost, bir ayran ve bir su parası. Bunu aylık hesapladığınızda en az 2 bin 500 lira yapıyor. Bunların içerisinde okullara yapılan yardımlar, taşıma ücreti ve diğer ekstra masraflar yok" dedi.

"BİR AİLE BÜTÜN BUNLARI NASIL KARŞILAYACAK?"

Ailelerin artan eğitim giderlerini karşılamakta zorlandığını ifade eden Tanrıkulu, şöyle devam etti:

"Peki bu yoksulluk içerisinde bir aile bütün bunları nasıl karşılayacak? Bir öğrencisi olan nasıl karşılayacak, iki öğrencisi, üç öğrencisi olan nasıl karşılayacak? Eğitim-öğretim yılı, çocuklarımız açısından böyle bir ekonomik tablo içerisinde başladı."

"BUNUN EĞİTİMDEKİ KARŞILIĞI İSE FIRSAT EŞİTSİZLİĞİ"

Eğitim çalışanlarının da ekonomik sorunlar yaşadığını belirten Tanrıkulu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Eğitim emekçilerinin, öğretmenlerin ve diğer çalışanların durumu da maalesef yoksulluğun dibinde. Eğitim-Sen'in, Eğitim-İş'in ve Memur-Sen'in bu konuda açıkladığı rakamlar var. Türkiye, bu iktidarın 25 yıllık yönetiminin sonunda yoksulluğun ve açlığın dibini yaşıyor. Bunun eğitimdeki karşılığı ise fırsat eşitsizliği. Eğitimde fırsat eşitliği açısından da rakamlar gerçekten çok kötü. Bütün bu koşullara rağmen eğitim-öğretim yılına başlayan bütün çocuklarımıza ve gençlerimize başarılı bir eğitim yılı diliyorum. Eğitim emekçilerimize de kolaylıklar ve başarılar diliyorum."

Kaynak: ANKA