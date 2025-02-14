Sevgililer Günü'nde Türkiye 30 Ülkeye 75 Milyon Dal Çiçek İhraç Etti

Antalya Ticaret Borsası (ATB) Meclis Üyesi Selçuk Çelebi, kesme çiçek sektörü açısından önemli bir dönem olan 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Türkiye'den 30 ülkeye 75 milyon dal çiçek ihraç edildiğini ve bu ihracattan 10 milyon dolar gelir elde edildiğini açıkladı.

ATB ve Antalya Tarım Konseyi (ATAK) iş birliğiyle düzenlenen Tarım Gündem Programı'na, Antalya Ticaret Borsası Meclis Üyesi Selçuk Çelebi ve Çiçekçiler Birliği Dış Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Göbüş konuk oldu. 14 Şubat Sevgililer Günü'nde gerçekleşen ve ATB Basın Danışmanı Vahide Yanık'ın moderatörlüğünü üstlendiği programda, çiçek üretimi, ihracat ve süs bitkileri sektörünün karşılaştığı zorluklar ele alındı.

30 ülkeye 75 milyon dal çiçek

Kesme çiçek sektörü açısından önemli bir dönem olan 14 Şubat Sevgililer Günü'nde, Türkiye'den 30 ülkeye 75 milyon dal çiçek ihraç edildiğini belirten Selçuk Çelebi, bu ihracattan 10 milyon dolar gelir elde edildiğini açıkladı. Avrupa'da da alım gücünün düştüğüne dikkat çeken Çelebi, en çok kırmızı karanfilin talep gördüğünü, Türkiye'de gül üretiminin sınırlı olması nedeniyle Kenya ve Kolombiya gibi ülkelerden ithalat yapıldığını belirtti.

Üretim maliyetleri yüzde 100 arttı

ATB Meclis Üyesi Selçuk Çelebi, çiçek üretim maliyetlerinin büyük oranda artmasına rağmen döviz kurunun sınırlı yükselmesinin sektörü zorladığını vurguladı. Çelebi, "Avro yıllık artış 11.5 civarında artarken, bizim üretim maliyetleri yüzde 100'ü geçti. Bu da ithalatı ucuz hale getiriyor, bizim ürünlerimizi pahalı hale getiriyor" dedi.

Arazi ve işçilik sıkıntısı çözüm bekliyor

Çiçek üretiminde en büyük sorunun arazi temini olduğuna dikkat çeken Selçuk Çelebi, kiralanan arazilerde yaşanan fahiş fiyat artışlarının üreticiyi zorladığını belirtti. Antalya Kepez ilçesinde artan betonlaşmanın tarımı olumsuz etkilediğini ifade eden Çelebi, kaçak yapılaşma nedeniyle seraların su baskınlarına maruz kaldığını söyledi. İşçi temini konusunda da sıkıntılar yaşandığını aktaran Çelebi, devletin sağladığı sosyal yardımların bazı kesimlerin iş gücüne katılımını azalttığını dile getirdi.

Antalya, çiçek üretiminin yüzde 90'ını ihraç ediyor

Çiçekçiler Birliği Dış Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Göbüş, Antalya'nın çiçek üretiminde ihracat odaklı bir bölge haline geldiğini belirtti. Antalya'da üretilen çiçeklerin yüzde 90'ının ihraç edildiğini ifade eden Göbüş, hedef pazarlara yakın bir konumda olmalarına rağmen tarım alanlarının ranta yenik düşmesi nedeniyle üretimin risk altında olduğunu vurguladı.

Organize tarım bölgeleri çözüm olabilir

Çiçekçilik sektörünün sürdürülebilirliği için Antalya'da organize tarım bölgeleri kurulması gerektiğini belirten Lütfi Göbüş, Antalya Ticaret Borsası'nın bu konuda ciddi çalışmalar yürüttüğünü söyledi. Daha modern seralarla üretim verimliliğinin artırılması gerektiğini dile getiren Göbüş, böylece Avrupa pazarında rekabet gücünün korunabileceğini ifade etti.

"Hava taşımacılığı pahalı, lojistikte destek gerekli"

Kenya ve Kolombiya gibi uzak rakiplerine kıyasla Türkiye'nin lojistik avantajı olduğunu söyleyen Lütfi Göbüş, ancak hava taşımacılığının maliyetinin yüksek olduğunu belirtti. Göbüş, "Kenya, Kolombiya gibi rakiplerimize göre pazara yakınız, lojistik avantajımız var. Ama uçak taşımacılığında çok pahalıyız. Uzak pazarlardaki rakiplerimize göre uçağa daha fazla para ödeyerek ürünümüzü hedef pazara gönderebiliyoruz. Bu sorun çözülmeli" dedi.

"Sevdiklerinize çiçek alın"

Çiçek tüketiminin Türkiye'de hala düşük seviyelerde olduğunu belirten Lütfi Göbüş, "Türkiye'de kişi başına çiçek tüketimi 3 avroya çıktı ama bu yeterli değil. İsviçre'de bu rakam 200 avro civarında. Sevdiklerinize çiçek alın" çağrısında bulundu.

Çiçekçiler Birliği, ihracat şampiyonu

Çiçekçiler Birliği Dış Ticaret Anonim Şirketi çatısı altında çiçekçilerin ortak hareket ettiğini söyleyen Lütfi Göbüş, "Firmalar bağımsız üretiyor ancak ihracat işlemlerini ortak yapıyoruz. Birlikten güç doğar mantığıyla sinerji sağlıyoruz. O sinerji ile dış pazarlarda daha iyi konumdayız. Her firmanın hazırladığı ürünleri belirli standartlarda hedef pazarlara ulaştırıyoruz. Yüksek miktarda talepleri karşılayabiliyoruz. Her hafta taze, vazo ömrünü kaybetmemiş ürünleri ihraç edebiliyoruz. Süs bitkileri sektörünün ihracat şampiyonuyuz. 2025 yılında da şampiyon olacağız" diye konuştu. - ANTALYA