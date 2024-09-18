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Serik'te IPARD III Hibe Programı Tanıtımı Yapıldı

Serik'te IPARD III Hibe Programı Tanıtımı Yapıldı
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Serik Kaymakamı Cemal Şahin, IPARD III programıyla projelere 3 milyon avroya kadar hibe verileceğini açıkladı. TKDK Isparta İl Koordinatörü Süleyman Gülcü, bu yıl içerisinde 248 milyon Avroluk hibe çağrısı yapılacağını bildirdi.

Serik'te "IPARD III Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

ANTBİRLİK Serik Kooperatif salonunda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Serik Kaymakamı Cemal Şahin, IPARD III programı kapsamında, projelere 3 milyon avroya kadar hibe dağıtılacağını söyledi.

Kaymakamlık olarak projeli çalışmalara ağırlık vermeye çalıştıklarını belirten Şahin, "Hem yerel kaynaklar hem de Avrupa Birliği destekli alanlarda projeli çalışmak istiyoruz. Üreticimize destek olmak istiyoruz. Onun yanında olmak istiyoruz." dedi.

TKDK Isparta İl Koordinatörü Süleyman Gülcü de Avrupa Birliği (AB) tarafından Türkiye'ye tahsis edilen fonlarla, tarım ve hayvancılık başta olmak üzere birçok sektörde yüzde 50'den yüzde 75'e kadar hibe ile destek veren bir kurum olduklarını söyledi.

Gülcü, IPARD programını 81 ile yaygınlaştırdıklarını ifade ederek, "Bu sene içerisinde 248 milyon Avroluk bir çağrı takvimi ilan ettik. İlk çağrımızı meyve sebze işleme, et işleme, süt işleme sektörlerindeydi. Onu tamamladık. Antalya'dan da 25 proje aldık. Yaklaşık bu projelerin yatırım tutarları 530 milyon lirayı buluyor." dedi.

Gülcü, sene sonuna kadar 248 milyon Avroyu kullandırmak için proje kabulünü sürdüreceklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Servet Tümer - Ekonomi

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