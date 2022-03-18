Seramik, cam ve çimento sektörleri dünyaya açılıyor

Tasarımın gücünü geliştirmek için ödül ve yarışma olmak üzere iki ayrı kategoriyi kapsayan XONE Design isimli program sektörü dünyaya açacak.

Seramik, cam ve çimento sektörlerinde dünyadaki en önemli üretici ve ihracatçı ülkeler arasında yer alan Türkiye'nin bu alandaki başarısında üretim gücünün yanı sıra yenilikçi tasarımlar da önemli bir yer tutuyor. Özellikle son yıllarda giderek daha fazla önem kazanan tasarım kültürünün gelişmesine yönelik çalışmalar yapan Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği (ÇCSİB), XONE Design isimli bir program düzenliyor. İki ayrı kategorisi bulunan programın XONE Design Award bölümüne seramik, cam, çimento sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar, XONE Design Competition'a ise profesyoneller ve öğrenciler katılabiliyor. Her iki programın da son başvuru tarihi 28 Mart 2022.

"Sektörlerimizi geleceğe ve dünyaya özgün bir kimlikle açmayı hedefliyoruz"

ÇCSİB Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Çenesiz, seramik, cam ve çimento sektörlerinin oluşturdukları katma değer açısından ekonominin en önemli sanayi kollarından olduğunu belirterek, "Dünya çapında yakaladığımız bu başarıda, kaliteli üretim ve kullandığımız modern üretim teknolojilerinin yanı sıra tasarımdaki gücümüz de önemli bir rol üstleniyor. Özellikle son yıllarda Türk tasarımcıların çalışmaları yurt dışında giderek daha fazla ses getirmeye başladı. İki binin üzerinde üyesi bulunan, tek ve koordinatör ihracatçı birliği olarak, bu gücümüzü geleceğe ve dünyaya özgün bir kimlikle açma stratejimiz doğrultusunda XONE Design Award ve Competition'ı düzenledik. Önümüzdeki süreçte uluslararası arenaya taşımayı hedeflediğimiz programımıza; tasarımın gücüne inanan, çevreye duyarlı, sürdürülebilir, üretilebilir, uygulama kolaylığı sunan, yenilikçi tasarımlar geliştirmeye odaklanan ve son olarak başvuru koşullarına uygun herkesi ve her kurumu bekliyoruz" dedi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi