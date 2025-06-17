senCard Games 2025 Yaz Sezonu Plaj Voleybolu ve Futbol Turnuvası ile Sona Erdi

senCard Games 2025 Yaz Sezonu Plaj Voleybolu ve Futbol Turnuvası ile Sona Erdi
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senCard Games, Kalamış Spor Tesisleri'nde düzenlenen plaj voleybolu ve futbol turnuvasıyla 2025 Yaz Sezonu'nu tamamladı. Turnuvada 26 şirketin katılımı ile gerçekleştirilen etkinlikler, sportif rekabetin yanı sıra çalışan motivasyonunu artırmayı hedefledi. QNB Sigorta voleybolda, Şişecam ise futbolda şampiyon oldu.

senCard Games 2025 Yaz Sezonu, plaj voleybolu ve futbol branşlarındaki final maçlarıyla sona erdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, senCard Games spor etkinliklerinin Plaj Voleybolu& Futbol Turnuvası, Kalamış Spor Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

İki gün boyunca "rekaberlik" temasıyla sürdürülen ve şirketin iş ortakları olan sigorta firmaları, hastaneler, brokerler ve kurumsal müşterilerin katılımıyla gerçekleştirilen organizasyonda, sportif rekabetin yanı sıra şirket çalışanlarının motivasyonunu artıran sosyal etkinlikler de ön plana çıktı.

Turnuvada, 26 şirketten 16 voleybol ve 17 futbol takımı ter dökerken, çalışanlar ve aileleri düzenlenen etkinliklerle hem sosyalleşme hem de eğlenceli vakit geçirme fırsatı buldu.

Babalar Günü'ne özel planlanan aktiviteler de çocuklar ve babaları için neşeli anlara sahne oldu.

Turnuvanın renkli anlarından biri de şirketlerin üst düzey yöneticilerinin gerçekleştirdiği plaj voleybolu gösteri maçı oldu. Karşılaşma, izleyenlerin beğenisini kazandı.

senCard Games Plaj Voleybolu Turnuvası, Agesa, Aon Türkiye, Bupa Acıbadem, Eureka Sigorta, HDI Sigorta, Hepiyi Sigorta, Marsh Türkiye, Mercedes-Benz, MetLife, QNB Sigorta, Quick Sigorta, senCard, Socar Türkiye, Şişecam, Zurich Sigorta, Zurich Yaşam ve Emeklilik markalarının katılımıyla gerçekleştirildi.

Kıyasıya geçen mücadelelerin sonunda, QNB Sigorta şampiyonluk ipini göğüslerken, Şişecam ikinci, Zurich Yaşam ve Emeklilik de üçüncü oldu.

senCard Games Futbol Turnuvası'nda da Ak Sigorta, Bupa Acıbadem Sigorta, Eureka Sigorta, HDI Sigorta, Medicana Sağlık Grubu, Memorial, Mercedes-Benz, QNB Sigorta, senCard, senCard Direkt Satış, Şişecam, Türkiye Sigorta Birliği, WTW, Zurich Sigorta ve Zurich Yaşam ve Emeklilik sahaya çıktı.

Turnuvanın galibi Şişecam, ikincisi Ak Sigorta olurken, HDI Sigorta ile Zurich Yaşam ve Emeklilik ise üçüncülüğü paylaştı. Futbol final maçını FIFA kokartlı hakem Hüseyin Göçek yönetti.

"Organizasyon kurumlar arası işbirliğine katkı sağladı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bupa Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Gürcan, organizasyonun kurumlar arası işbirliğine ve çalışan motivasyonuna katkı sağladığını vurguladı.

İş dünyasında pek çok alanda rekabet ettikleri firmalarla bu kez aynı sahada, aynı hedef için beraber olduklarını belirten Gürcan, "Hem rekabet edelim hem birlikte olalım' düşüncesiyle yola çıktık ve bu fikir senCard Games'in temelini oluşturdu. Burada 26 farklı marka, 33 takım bir araya geliyor. Amacımız sadece kazanmak değil, mücadele etmek, hep birlikte eğlenmek." ifadelerini kullandı.

Gürcan, organizasyonun, senCard Games'in, kuruluş misyonuna hizmet eden çok değerli bir organizasyon olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu turnuva yalnızca sigorta sektörünü değil, tüm ekosistemin paydaşlarını kapsayan geniş bir yapıya sahip. Genç ekiplerin yanında, bizim gibi daha kıdemli yöneticiler de sahada yer alıyor. Çünkü burada bir uzmanla bir genel müdür aynı topa vurduğunda, hiyerarşiden bağımsız gerçek bir eşitlik ortaya çıkıyor. Esas amaç, katılmak, paylaşmak ve birbirimize dokunabilmek."

Kaynak: AA / Oktay Özdemir - Ekonomi
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