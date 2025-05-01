Müjdeyi Erdoğan vermişti! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Müjdeyi Erdoğan vermişti! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı
ABD'den İran'a benzeri görülmemiş tehdit: Sonuçlarına katlanacaksınız

ABD'den benzeri görülmemiş tehdit: Sonuçlarına katlanacaksınız
ABD ve Ukrayna Değerli Madenler Anlaşması'nı imzaladı

"Tarihi" anlaşma tamam! İmzayı kameralar önünde attılar
Tıra çarpan cip yanarak küle döndü

Görüntüler korkunç! Tıra çarpan lüks cip resmen küle döndü

Selim Kasapoğlu'ndan 1 Mayıs Mesajı

Selim Kasapoğlu'ndan 1 Mayıs Mesajı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda emekçilerin önemine vurgu yaptı ve insan onuruna yaraşır çalışma koşullarının sağlanması gerektiğini belirtti.

Denizli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle yazılı bir mesaj yayımladı.

Başkan Kasapoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi;

"Sanayi sektörümüz başta olmak üzere, tüm alanlarda üreterek katma değer oluşturan kıymetli emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum. Fabrikada, atölyede, tarlada ya da ofiste alın teriyle çalışan milyonlarca emekçimizin gayreti, ülkemizin kalkınmasının ve refahının temelidir.

Bugün, insan onuruna yaraşır iş imkanlarının geliştirilmesinin, güvenli ve adil çalışma şartlarının sağlanmasının ve işgücü piyasasında fırsat eşitliğinin temin edilmesinin önemini bir kez daha hatırlatma günüdür. Emeğin ve dayanışmanın gücüne inanarak, hep birlikte daha müreffeh bir geleceğe yürümeye kararlıyız." - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.