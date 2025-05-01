Selim Kasapoğlu'ndan 1 Mayıs Mesajı

Denizli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle yazılı bir mesaj yayımladı.

Başkan Kasapoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi;

"Sanayi sektörümüz başta olmak üzere, tüm alanlarda üreterek katma değer oluşturan kıymetli emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum. Fabrikada, atölyede, tarlada ya da ofiste alın teriyle çalışan milyonlarca emekçimizin gayreti, ülkemizin kalkınmasının ve refahının temelidir.

Bugün, insan onuruna yaraşır iş imkanlarının geliştirilmesinin, güvenli ve adil çalışma şartlarının sağlanmasının ve işgücü piyasasında fırsat eşitliğinin temin edilmesinin önemini bir kez daha hatırlatma günüdür. Emeğin ve dayanışmanın gücüne inanarak, hep birlikte daha müreffeh bir geleceğe yürümeye kararlıyız." - DENİZLİ