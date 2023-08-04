Selçuk Üniversitesi'nde karpuz ve kavun üretiminde su tasarrufu için proje geliştirildi

Selçuk Üniversitesi bünyesindeki Sarıcalar Araştırma ve Uygulama Çiftliği'nde, kurak ve yarı kurak alanlarda yetiştirilen karpuz, kavun üretiminde su ihtiyacının minimuma düşürülmesine yönelik proje geliştirildiği bildirildi. Üniversitenin Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Duran Yavuz ve Bahçe Bitkileri Öğretim Üyesi Doç. Dr. Musa Seymen'in yürüttüğü iki proje kapsamında, karpuz ve kavundaki su stresini azaltacak tekniklerin uygulandığı aktarıldı.

Selçuk Üniversitesi bünyesindeki Sarıcalar Araştırma ve Uygulama Çiftliği'nde, kurak ve yarı kurak alanlarda yetiştirilen karpuz, kavun üretiminde su ihtiyacının minimuma düşürülmesine yönelik proje geliştirildiği bildirildi.

Üniversitenin Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Duran Yavuz ve Bahçe Bitkileri Öğretim Üyesi Doç. Dr. Musa Seymen'in yürüttüğü iki proje kapsamında, karpuz ve kavundaki su stresini azaltacak tekniklerin uygulandığı aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yavuz, proje sayesinde, Konya'ya benzer kurak ve yarı kurak bölgelerdeki tarımsal üretimde ciddi su tasarrufunun hedeflendiğini aktardı.

Bu kapsamda, 30 dekar alanda karpuz ve kavun üretimine yönelik araştırma yaptıklarını vurgulayan Yavuz, şunları kaydetti:

"Farklı anaçlar üzerine aşılanan karpuzun kısıtlı sulama koşullarındaki performanslarını araştırıyoruz. Denemeyi 135 parsel üzerinde yürütüyoruz. Proje sonuçlarına göre Konya gibi kurak ve yarı kurak bölgelerde ciddi bir su tasarrufunun sağlayacağını öngörüyoruz. Konya'nın yıllık 4,5 milyar metreküplük bir su potansiyeli var. Konya Ovası'nda bu su potansiyelinden daha fazlası tarımda kullanılıyor. Projemiz çerçevesinde kavunda da farklı genotiplerin su stresine olan tepkilerini araştırıyoruz. Proje 2025 yılında tamamlanacak."