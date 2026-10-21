Sektör kaynakları perşembe günü benzine 3 TL 35 kuruşluk indirim bekliyor

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Haber : Olcay AYDİLEK

(ANKARA) - Benzine, bu gece yarısı da 3 TL 35 kuruş düzeyinde bir indirim bekleniyor. Sektör kaynakları, benzine salı gününden geçerli 4 TL 37 kuruş indirim yapıldığını hatırlatarak, "Uluslararası piyasalarda benzinin ton fiyatı düşmeye devam ediyor. Bu çerçevede perşembe günü de benzine 3 TL 35 kuruş indirim bekleniyor" dedi.

Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'ın enerji tesislerini hedef aldıkları yönündeki açıklamaları ve ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını yeniden başlatabileceği kaygısıyla petrol fiyatları yükseldi. 5 ayın zirvesini gören Brent petrol, 111 doların üzerine çıktı. Halen, 110-111 dolar aralığında işlem görüyor.

Küresel piyasalarda motorinin metrik ton fiyatları da bir miktar yükseldi. Tonu, uluslararası piyasalarda 25-26 dolar artan motorin, halen bin 475 dolar düzeyinde bulunuyor.

BENZİNE İKİNCİ İNDİRİM

Küresel piyasalarda, motorinin tersine benzin fiyatları düştü. Buna bağlı olarak benzine peş peşe indirim göründü.

Sektör kaynakları, ANKA Haber Ajansı'na yaptıkları açıklamada, benzine salı gününden geçerli 4 TL 37 kuruş indirim yapıldığını hatırlatarak, "Uluslararası piyasalarda benzinin ton fiyatı düşmeye devam ediyor. Bu çerçevede perşembe günü de benzine 3 TL 35 kuruş indirim bekleniyor" dedi.

Kaynaklar, motorinde şimdilik bir fiyat hareketinin söz konusu olmadığını belirterek, "Şu aşamada bir zam ya da indirim söz konusu değil" dedi.

Kaynak: ANKA