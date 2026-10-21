Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Sektör kaynakları perşembe günü benzine 3 TL 35 kuruşluk indirim bekliyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sektör kaynakları perşembe günü benzine 3 TL 35 kuruşluk indirim bekliyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Benzine salı gününden geçerli 4 TL 37 kuruşluk indirimin ardından perşembe günü 3 TL 35 kuruşluk yeni bir indirim bekleniyor. Sektör kaynakları, benzinin ton fiyatındaki düşüşe bağlı olarak indirim öngörüldüğünü, motorinde ise şu aşamada hareket olmadığını belirtti.

Haber : Olcay AYDİLEK

(ANKARA) - Benzine, bu gece yarısı da 3 TL 35 kuruş düzeyinde bir indirim bekleniyor. Sektör kaynakları, benzine salı gününden geçerli 4 TL 37 kuruş indirim yapıldığını hatırlatarak, "Uluslararası piyasalarda benzinin ton fiyatı düşmeye devam ediyor. Bu çerçevede perşembe günü de benzine 3 TL 35 kuruş indirim bekleniyor" dedi.

Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'ın enerji tesislerini hedef aldıkları yönündeki açıklamaları ve ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını yeniden başlatabileceği kaygısıyla petrol fiyatları yükseldi. 5 ayın zirvesini gören Brent petrol, 111 doların üzerine çıktı. Halen, 110-111 dolar aralığında işlem görüyor.

Küresel piyasalarda motorinin metrik ton fiyatları da bir miktar yükseldi. Tonu, uluslararası piyasalarda 25-26 dolar artan motorin, halen bin 475 dolar düzeyinde bulunuyor.

BENZİNE İKİNCİ İNDİRİM

Küresel piyasalarda, motorinin tersine benzin fiyatları düştü. Buna bağlı olarak benzine peş peşe indirim göründü.

Sektör kaynakları, ANKA Haber Ajansı'na yaptıkları açıklamada, benzine salı gününden geçerli 4 TL 37 kuruş indirim yapıldığını hatırlatarak, "Uluslararası piyasalarda benzinin  ton fiyatı düşmeye devam ediyor. Bu çerçevede perşembe günü de benzine 3 TL 35 kuruş indirim bekleniyor" dedi.

Kaynaklar, motorinde şimdilik bir fiyat hareketinin söz konusu olmadığını belirterek, "Şu aşamada bir zam ya da indirim söz konusu değil" dedi.

Kaynak: ANKA
Pazar yerine İHA saldırısı! Bilanço korkunç boyutlara ulaştı

Bu resmen katliam! Saldırı sonrası bölgeden gelen haber korkunç
Jindrich Trpisovsky'den Kadıköy atmosferi için flaş itiraf: İlk 20 dakikada birbirimizi duyamadık

Kadıköy atmosferi için flaş itiraf: İlk 20 dakikada birbirimizi...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti MKYK'da net mesaj: Kol kırılır yen içinde kalır demeyeceğiz

MKYK'da mesajı verdi! Yeni kelleler gidecek
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçe taraftarına olay hareket

Ne yapıyorsun Kerem?
Trump 'Başka çarem yoktu' deyip dünyanın beklediği mesajı verdi

Trump "Başka çarem yoktu" deyip dünyanın beklediği mesajı verdi
Ünlü börekçiye kan donduran tehdit: Hisselerini devretmezsen kafanı kopartırız

Ünlü börekçiye kan donduran tehdit
Boşanma aşamasındaki eşini ve araya giren genci vurdu

Boşanma aşamasındaki eşini de araya giren genci de vurdu
Bursa'da feci kaza: 17 yaşındaki Muhammed hayatını kaybetti

Yürek dağlayan feryat: "Oğlum nerede, bir şey söyleyin"
Kadıköy'de 19 yıl sonra bir ilk! Dün gece başardılar

Kadıköy'de 19 yıl sonra bir ilk! Dün gece başardılar
Fenerbahçe'nin rakipleri Liverpool ve Villarreal'den 4-3'lük müthiş düello

Fenerbahçe'nin rakipleri izleyenleri resmen büyüledi: 4-3'lük dev maç