Şekib Avdagiç, İTO başkanlığına 270 meclis üyesinin 251 oyuyla yeniden seçildi

850 bini aşkın üyesiyle Türkiye'nin en büyük ticaret odası olan İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 22'nci dönem başkanlığına Şekib Avdagiç, 270 Meclis üyesinin 251'inin oyunu alarak yeniden seçildi.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanlığına bugün yapılan seçimde yeniden seçilen Şekib Avdagiç, "İstanbul iş dünyasını ulusal ve küresel ekonominin etkin, dinamik ve öncü aktörü olarak yarınlara hazırlamaya devam edeceğiz. Türkiye ekonomisinin gelecek inşasının bir parçası olacağız. Nasıl ki bugüne kadar tek gayemiz ülkemiz ve üyemiz olduysa, önümüzdeki 4 yıl da aynı gaye için emek verecek ve ter dökeceğiz" dedi.

İTO Başkanlığına yeniden seçilen Şekib Avdagiç "İstanbul iş dünyasını ulusal ve küresel ekonominin etkin, dinamik ve öncü aktörü olarak yarınlara hazırlamaya devam edeceğiz. Nasıl ki bugüne kadar tek gayemiz ülkemiz ve üyemiz olduysa, önümüzdeki 4 yıl da aynı gaye için emek verecek ve ter dökeceğiz" diye konuştu.

22'nci Dönem Meclisi, 4 yıl görev yapacak yeni yönetimini belirlemek için İTO'nun Eminönü'ndeki Merkez Binası'nda bir araya geldi. İTO'nun 80 Meslek Grubunu temsil eden meclis üyeleri, bugün 09.00 ile 12.00 saatleri arasında oylarını kullandı.

Seçim sonuçlarına göre, Türkiye'de ortalama her 3 şirketten 1'inin üyesi olduğu İTO'nun Yönetim Kurulu Başkanlığına Şekib Avdagiç, 270 Meclis üyesinin 251'ini alarak yeniden seçildi.

Avdagiç başkanlığındaki İTO'nun yeni Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu: "Yönetim Kurulu Başkanı: Şekib Avdagiç. Yönetim Kurulu Üyeleri: Ahmet Özer, Ali Tutuk, Bahadır Yaşık, Davut Tolga Batallı, Ercan Özboyacı, Giyasettin Eyyüpkoca, İbrahim Doğan Salman, Murat Hazıroğlu, Yakup Köç, Zeki Akbal."

"Üyemizin sesi, ticaretin nefesi olacağız"

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından konuşan İTO Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, "İstanbul Ticaret Odası camiamıza, bizlere gösterdiği güven ve teveccühten dolayı şükranlarımı sunuyorum. Nasıl ki bugüne kadar tek gayemiz ülkemiz ve üyemiz olduysa, önümüzdeki 4 yıl da aynı gaye için emek verecek ve ter dökeceğiz. Bizim tek önceliğimiz var, ülkemiz ve üyemiz. Bundan sonra da ülkemizin ve üyemizin geleceği için gece gündüz demeden çalışmamızı sürdüreceğiz. Üyemizin sesi, ticaretin nefesi olacağız" dedi.

22'nci dönemin hayırlı olmasını dileyen Avdagiç, "Hep birlikte hazırlayacağımız projelerle Türkiye Yüzyılı'na da İTO damgasını vuracağız. İstanbul iş dünyasını ulusal ve küresel ekonominin etkin, dinamik ve öncü aktörü olarak yarınlara hazırlamaya devam edeceğiz. Odamızın çatısı altında Türkiye ekonomisinin gelecek inşasının bir parçası olacağız" ifadelerini kullandı.

"Hemen işe koyulma zamanı"

Avdagiç, şöyle devam etti: "Biz nasıl seçim sürecinde, ayrılıkları ve farklılıkları azaltan, birlik ve beraberliği çoğaltan bir yaklaşım gösterdiysek, 22'nci dönemde de aynı yaklaşımı muhafaza edeceğiz. Hemen işe koyulma zamanı. Daha çok üretmek, daha çok ihracat yapmak ve daha çok istihdam sağlamak için vakit kaybetmeden çalışmak zamanı."

İTO, Türkiye'deki ortalama her 3 şirketten 1'ini temsil ediyor. Milli gelirin yüzde 29'unu, toplam vergi gelirinin yarısından fazlasını ve toplam dış ticaret hacminin yaklaşık yarısını İTO'nun üyeleri gerçekleştiriyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı