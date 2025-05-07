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Şehirlerin giriş çıkışlarında maliyeci kontrolü aylar önce başlamış

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Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi kaçıranları tespit etmek için bütün OSB'lerin giriş ve çıkışlarında ve büyükşehirlerin bütün ana arterlerinde kalıcı olarak maliye memuru bulunduracaklarını söyledi. Sistemin 1 Ocak'tan itibaren devreye sokulduğu ve eksik belgesi olanlara işlem uygulandığı bildirilirken 184 OSB'de 50 bin, yol kontrollerinde de 35 bin denetim yapıldığı ifade edildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, önceki gün katıldığı bir programda kazanıp da vergi vermeyen herkesin radarlarında olduğunu söyledi. Şimşek, ekiplerin de güçlendirilmesiyle birlikte bütün Osb'lerin, hallerin, şehirlerin giriş ve çıkışlarında sürekli Maliye ayağı olacağını belirterek, "Şu saatte gideyim değil, kalıcı mekân kuracağız" dedi.

1 OCAK'TAN BERİ UYGULANIYOR

Hürriyet'ten Neşe Karanfil'in haberine göre bu sistem hayata geçti. Buna göre, vergi denetim ekipleri geçmiş yıllarda yaptığı OSB ya da yol denetimlerini, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren sürekli hale getirdi.

OSB VE YOL DENETİM RAKAMLARI

1 Ocak 2025 tarihinden bugüne kadar 184 OSB'de 50 bin denetim yapıldığı ve 30 bin tutanak tutulduğu, yol denetimlerinde ise 35 bin denetim yapıldığı kaydedildi. Geçmişte zaman zaman gidilen OSB'lere neredeyse her gün gidildiği belirtilirken, bir süre önce İstanbul'da 18 kapısı olan bir OSB'de yaygın denetim de yapıldığı anlatıldı.

KAMYONLAR DURDURULUYOR

OSB ya da yollarda yapılan denetimlerde durdurulan kamyonlarda sevk irsaliyesi, fatura olup olmadığı kontrol ediliyor. Eğer bir belge yoksa bunun tutanağı tutuluyor ve bir envanter oluşturuluyor.

"MALI KİMDEN ALIP KİME GÖTÜRÜYORSUN?"

Bir kamyon durdurulduğunda taşınan malın kimden alındığı ve kime götürüldüğünün sorulduğunu anlatan uzmanlar, "Bir kamyon durdurulduğunda içinde domates varsa kimden alındığı, kime götürüldüğü soruluyor. Götürülen firmaya da ne amaçla kullanacağı soruluyor. Yani sadece yolda yakalayıp durdurmak değil. Amaç alanda zincirleme kayıtdışılığı engellemek" diye konuştular.

Yollarda yapılan denetimlerde fatura ve sevk irsaliye kontrolünün yapıldığı, böylece kayıtdışılığın önlenmek istendiği belirtildi. Yollarda denetim için yaklaşık 6 ay önce Karayolları Genel Müdürlüğü ile bir protokol yapıldığı da dile getirilirken, Maliye ekiplerinin tartım yapılan yerlerde vergi denetimi yaptığı öğrenildi.

Şehirlerin giriş çıkışlarında maliyeci kontrolü aylar önce başlamış
Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
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Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıvatandaş:

maliyeciler pazarda kaçak ürün satan kişileri sıkı tutusun. çoğu vergi dışı bence. piyasayı da bunlar şişiriyor.

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Haber Yorumlarıtokuşbey:

önce yandaşların kara paralarının peşine düşsünler!!!

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Haber YorumlarıE Demir:

Üretimimden son kullanıcısına kadar qr kodlu ürün sorgulama gelmeli her ürün için. kim kimden kaça almış kaça satmış, elinde kaç adet var. Biraz çağa ayak uydurmak gerek.

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