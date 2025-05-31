SEDDK Başkanı Menteş, İstanbul Dünya İslam Ekonomisi Zirvesi'nde Katılım Sigortacılığını Tanıttı

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkanı Davut Menteş ve beraberindeki heyet, Türkiye AlBaraka Zirveleri kapsamında düzenlenen 2. İstanbul Dünya İslam Ekonomisi Zirvesi'ne katıldı.

SEDDK'den yapılan açıklamada, "Zirveye, katılım finansın önemli bir bileşeni olan katılım sigortacılığını stratejik bir vizyon olarak benimseyen Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) da üst düzeyde katılım sağladı." ifadesi yer aldı.

SEDDK Başkanı Menteş ve beraberindeki heyetin, zirve kapsamında gerçekleştirdikleri temaslara da değinilen açıklamada, "Yerli ve yabancı akademisyen ve katılımcılarla katılım sigortacılığının mevcut durumuna, Türkiye açısından taşıdığı potansiyel, geleceğe yönelik stratejik hedefler ile bu minvalde devam eden Katılım Sigortacılığı mevzuat çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulunuldu." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, kurumu temsilen, SEDDK Başkanı Davut Menteş, Başkan Yardımcısı Hande Hatunoğlu Kurtulan ve Katılım Düzenleme Daire Başkanı Şanbaz Yıldırım'ın da zirvede yer aldığı belirtildi.

Ayrıca zirvenin sponsorlarından Türkiye Katılım Sigorta'nın standını da ziyaret eden SEDDK heyeti, şirket yetkilileriyle sigortacılık alanındaki güncel sektörel gelişmeleri ele aldı.