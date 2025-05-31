SEDDK Başkanı Menteş, İstanbul Dünya İslam Ekonomisi Zirvesi'nde Katılım Sigortacılığını Tanıttı

SEDDK Başkanı Menteş, İstanbul Dünya İslam Ekonomisi Zirvesi'nde Katılım Sigortacılığını Tanıttı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkanı Davut Menteş, İstanbul Dünya İslam Ekonomisi Zirvesi'ne katılarak katılım sigortacılığının potansiyelini ve stratejik hedeflerini vurguladı. Zirve kapsamında yerli ve yabancı akademisyenlerle sektörün güncel durumu hakkında görüşmeler yapıldı.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkanı Davut Menteş ve beraberindeki heyet, Türkiye AlBaraka Zirveleri kapsamında düzenlenen 2. İstanbul Dünya İslam Ekonomisi Zirvesi'ne katıldı.

SEDDK'den yapılan açıklamada, "Zirveye, katılım finansın önemli bir bileşeni olan katılım sigortacılığını stratejik bir vizyon olarak benimseyen Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) da üst düzeyde katılım sağladı." ifadesi yer aldı.

SEDDK Başkanı Menteş ve beraberindeki heyetin, zirve kapsamında gerçekleştirdikleri temaslara da değinilen açıklamada, "Yerli ve yabancı akademisyen ve katılımcılarla katılım sigortacılığının mevcut durumuna, Türkiye açısından taşıdığı potansiyel, geleceğe yönelik stratejik hedefler ile bu minvalde devam eden Katılım Sigortacılığı mevzuat çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulunuldu." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, kurumu temsilen, SEDDK Başkanı Davut Menteş, Başkan Yardımcısı Hande Hatunoğlu Kurtulan ve Katılım Düzenleme Daire Başkanı Şanbaz Yıldırım'ın da zirvede yer aldığı belirtildi.

Ayrıca zirvenin sponsorlarından Türkiye Katılım Sigorta'nın standını da ziyaret eden SEDDK heyeti, şirket yetkilileriyle sigortacılık alanındaki güncel sektörel gelişmeleri ele aldı.

Kaynak: AA / Mücahit Enes Sevinç - Ekonomi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sena Düzgün'ün ölümüyle ilgili bomba iddia: Öğretim görevlisiyle yasak aşk yaşıyordu

Sena Düzgün'ün ölümüyle ilgili bomba yasak aşk iddiası
İlçede sinek istilası! Sürücüler önlerini göremiyor

İlçede sinek istilası! Halk 1 metre önünü göremiyor
Kulislere sızdı! İşte AK Parti'nin Erdoğan'ın yeniden adaylığı için planı

Kulislere sızdı! İşte AK Parti'nin Erdoğan'ın adaylığı için planı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
İBB'ye yönelik 5. dalga operasyonunun ardından CHP olağanüstü toplanıyor

Belediyelere yapılan son operasyon sonrası CHP harekete geçti
Bakanlığın yaptığı incelemesinde çok sayıda doktorun eksik vergi verdiği oraya çıktı

Bakanlık açıkladı! Bazı doktorların yaptığı pes dedirtti
Survivor'da yasak aşk skandalı! Evlilik bitti, açıklamalar peş peşe geldi

Survivor'da yasak aşk skandalı ayrılık getirdi!
İBB'ye 5. dalga yolsuzluk operasyonu! 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 30'u yakalandı

İBB'ye yeni operasyon! Çok sayıda belediye başkanı gözaltında
Emekliye ayrılan 45 yıllık öğretmene duygusal veda

45 yıllık öğretmene duygusal veda! Kuyruğun sonu görünmedi
Profesörü öldüren zanlılardan mide bulandıran 'cinsel ilişki' iddiası

Profesörü öldüren zanlılardan mide bulandıran "cinsel ilişki" iddiası
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.