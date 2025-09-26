SEDAŞ, Bolu'da 560 Milyon TL'lik Enerji Yatırımlarını Tamamlıyor

Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ), 2025 yılı yatırım programı kapsamında Bolu'da enerji arz güvenliğini artırmak ve altyapıyı modernize etmek için yürüttüğü 560 milyon TL'lik yatırım çalışmalarında sona yaklaştı.

SEDAŞ firması Bolu genelinde elektrik dağıtım altyapısını güçlendirmeye yönelik 52 proje hayata geçirdi. Çalışmaların büyük bölümü tamamlanırken, kalan projelerde de sona gelindi. Yatırımlar çerçevesinde 14 adet bina tipi trafo, 67 adet direk tipi trafo kurulurken; 18 kilometrelik yüksek gerilim yer altı hattı, 42 kilometrelik alçak gerilim yer altı hattı, 97 kilometrelik yüksek gerilim havai hat ve 106 kilometrelik alçak gerilim havai hat büyük ölçüde devreye alındı.

SEDAŞ'tan yapılan açıklamada, Bolu'nun büyüyen nüfusu, gelişen sanayi potansiyeli ve turizmdeki artan hareketliliğiyle enerji altyapısında stratejik bir konumda olduğuna dikkat çekilerek, yapılan yatırımların sadece bugünün ihtiyaçlarına değil, kentin uzun vadeli büyüme dinamiklerine de uyum sağlayacak güçlü bir altyapı sunduğu vurgulandı. - BOLU