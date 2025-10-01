Saytek, Türkiye'nin En Hızlı Büyüyen 100 Şirketi Arasında 65. Sırada

Geri dönüşüm sektörü şirketi Saytek Medikal ve Plastik Sanayi AŞ, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından hazırlanan "Türkiye'nin En Hızlı Büyüyen 100 Şirketi" listesinde 65. sıranın sahibi oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, TOBB öncülüğünde Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (ETÜ) işbirliğiyle hazırlanan "TOBB Türkiye 100" listesi, şirketlerin 2021-2023 arasındaki satış geliri artış hızı dikkate alınarak belirlendi.

Saytek, listede Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketi arasında 65. sıranın sahibi oldu. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen ödül töreninde, Saytek Yönetim Kurulu Başkanı Özer Yıldırım, ödülünü, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hisarcıklıoğlu'nun elinden aldı. Törene, Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç da katıldı.

Saytek, sağlıktan geri dönüşüme kadar üretimini genişletti

Açıklamada görüşlerine yer verilen Özer Yıldırım, 2001'de sağlık sektörünün ihtiyaçlarını karşılamak üzere yola çıktıklarını, ilk üretimlerinin daha çok ortopedi ve travma ürünlerine yönelik gerçekleştiğini belirtti.

Zamanla ürün çeşitlerini genişlettiklerine değinen Yıldırım, şöyle devam etti:

"Bir yandan sağlık teknolojilerinde derinleşirken, diğer yandan plastik geri dönüşümüne yönelerek çevreye katkı sunmayı hedefledik. Bugün Düzce Gümüşova OSB'de 7 bin 200 metrekare kapalı alana sahip tesisimizde rPET, rPE ve rPP gibi geri dönüştürülmüş hammaddeler üretirken, Ankara'daki tesisimizde maske ve medikal cihaz üretimi yapıyoruz. Toplam 103 kişiye istihdam sağlıyoruz."

Yıldırım, hem çevresel etkisi yüksek bir alanda geri dönüşüm faaliyetleri yürüttüklerini hem de doğrudan insan sağlığına dokunan medikal ürünler geliştirdiklerini aktardı.

Geri dönüşümde özellikle rPET'e odaklandıklarını vurgulayan Yıldırım, "Bunun nedeni, Avrupa Birliği'nin gıdayla temas eden plastik ürünlerde geri dönüştürülmüş hammadde kullanımını zorunlu hale getirmesi. Biz, bu sürece çok erken adapte olduk ve bugün gıda ambalajı, tekstil ve altyapı sektörleri için kilit tedarikçiyiz." ifadelerini kullandı.

"İki yılda yüzde 680'lik artış kaydettik"

Büyüme yolculuklarına değinen Yıldırım, 2022'de 407 milyon lira seviyesindeki hasılatlarının, geri dönüşüm faaliyetlerine başlanması, medikal segmentteki genişleme ve yurt dışı satışlardaki artış nedenleriyle 2024'te 1,5 milyar lirayı aştığını vurguladı.

Yıldırım, "2022'de sadece 2,5 milyon lira olan ihracat gelirimiz, 2023'te 16 milyon liraya, 2024'te ise 125 milyon liraya ulaştı. Bu, yaklaşık yüzde 680'lik bir artış demek. Bugün geldiğimiz noktada, bir yandan finansal olarak sağlam temellere sahip, diğer yandan çevresel ve toplumsal etkileriyle öne çıkan bir şirketiz." ifadelerini kullandı.

Gelecek hedeflerine değinen Yıldırım, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Gelecekte Saytek'i sadece Türkiye'de değil, Avrupa pazarında da kendi markasıyla tanınan, sürdürülebilirlik ve sağlık ekseninde çift kanatlı büyümesini sürdüren bir şirket olarak görüyoruz. Halka arz sürecimiz de bu yolculuğun önemli adımlarından biri olacak. Çünkü bizim için mesele yalnızca finansal büyüme değil, güven, şeffaflık ve topluma katkı."