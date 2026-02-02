Savunma Sanayii 2026'ya Rekor İhracatla Başladı

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, savunma ve havacılık sanayiinin 2026 yılı ocak ayında 555,3 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini belirterek, ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 44,2 arttığını bildirdi.

Savunma Sanayii Başkanı Görgün, savunma ve havacılık sanayiinin 2026 yılına rekor ihracatla başladığını açıkladı. Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, savunma ve havacılık sanayiinin 2025 yılını rekorlarla kapattığını belirterek, "2025 yılını rekorlar ile kapatan savunma ve havacılık sanayiimiz, 2026'ya da rekor bir ihracat başarısı ile başladı" ifadesini kullandı.

Ocak ayı ihracat verilerine ilişkin bilgi veren Görgün, "Savunma ve havacılık sanayiimiz, 2026 yılı ocak ayında 555,3 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirerek, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 44,2 oranında artış kaydetmiştir. Bu güçlü performans, sektörümüzün küresel pazarlardaki rekabet gücünü ve sürdürülebilir büyüme kapasitesini bir kez daha ortaya koymuştur. Elde edilen bu sonuç; yüksek katma değerli, ileri teknolojiye dayalı ürün portföyümüzün, sahada kendini kanıtlamış sistemlerimizin ve güvene dayalı uzun vadeli iş birliklerimizin somut bir yansımasıdır. Savunma ve havacılık sanayiimiz, Türkiye'nin genel ihracat performansına stratejik katkı sunmaya kararlılıkla devam etmektedir" değerlendirmesinde bulundu.

Paylaşımında Milli Teknoloji Hamlesi'ne de dikkati çeken Görgün, "Bu başarı; Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ve vizyonu doğrultusunda hayata geçirilen Milli Teknoloji Hamlesi ve Milli Yetkinlik Hamlesi kapsamında, planlı, istikrarlı ve vizyoner politikaların bir sonucudur" dedi. - ANKARA