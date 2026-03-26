Savunma Sanayii Başkanı Görgün, IDA Türkiye basın lansmanında konuştu Açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Türkiye'nin savunma sanayisi ekosisteminin son 20 yılda önemli mesafe katettiğini belirterek, "Savunma sanayimiz artık Sayın Cumhurbaşkanı'mızın özellikle son 20 yılda ortaya koyduğu istikrarlı, kararlı güven ve destekleriyle birlikte çok ciddi bir teknoloji ordusuna dönüştü." dedi.

Milli Savunma Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) destekleriyle 14-16 Ekim'de ATO Congresium'da gerçekleştirilecek "Savunma ve Havacılıkta Endüstriyel İşbirliği Günleri"nin (IDA Türkiye ) basın lansmanı, OSTİM Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Görgün, etkinlikte yaptığı konuşmada, IDA Türkiye'nin yeni formatıyla SSB ile koordinasyon içinde yürüttüğü faaliyetlerin stratejik değer taşıdığını söyledi.

Savunma sanayisinin gelişim sürecindeki insan kaynağına ve sanayicilerin fedakarlıklarına dikkati çeken Görgün, Kıbrıs Barış Harekatı döneminden bugüne uzanan teknolojik bağımsızlık mücadelesinin önemini vurguladı.

Görgün, sektörün sadece ana yüklenicilerden ibaret olmadığına işaret ederek, şöyle konuştu:

"Savunma sanayimiz de artık Sayın Cumhurbaşkanı'mızın özellikle son 20 yılda ortaya koyduğu istikrarlı, kararlı güven ve destekleriyle birlikte çok ciddi bir teknoloji ordusuna dönüştü. Bu teknoloji ordusunun ön ve görünen yüzünde entegratör firmalarımız, ara yüklenicilerimiz olduğu gibi cephe gerisinde görünür olmayan ama kahramanlıkları hepimiz tarafından çok iyi bilinen alt yüklenicilerimiz, yan sanayilerimiz, KOBİ'lerimiz mevcut. Savunma Sanayii Başkanlığı olarak KOBİ'lerimizin tüm etkinliklerini, farkındalık oluşturabilecek faaliyetlerini ve ileriye dönük daha sağlıklı, inovatif üretim süreçlerini yönetmelerini sağlayabilecek politikalar üretmeye, onları desteklemeye ve yenilikler getirmeye gayret gösteriyoruz."

Saha koşullarının gerektirdiği silah sistemlerinin ve platformların her bir parçasının en yüksek kalitede üretilmesi gerektiğini vurgulayan Görgün, entegrasyon süreçlerinde alt yüklenicilerin kritik bir eşikte durduğunu dile getirdi.

Görgün, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ana yüklenicilerimiz hava savunma sistemlerinin entegrasyonunu yaparken Milli Muharip Uçağımızı geliştirirken balistik füzelerimizi, İHA/SİHA sistemlerimizi ve deniz platformlarımızı üretirken bu ana sistemlerin içinde kullanılan alt yüklenicilerimizin geliştirdiği ürünlerin ihtiyaç duyulan sürede, kalitede ve ekonomide üretilmesinin çok önemli olduğunu hep gündemde tutmaya gayret gösteriyoruz. Ben de Savunma Sanayii Başkanı olarak gerek kümelenmelerimizin gerek organize sanayi bölgelerimizin gerek sivil toplum kuruluşlarımızın özellikle KOBİ'lere yönelik etkinliklerinde de yer almaya gayret gösteriyorum."

"Savunma sanayisinde faaliyet gösteren şirketlerimiz ihracat yapar hale geldi"

Türkiye'nin savunma sanayisi ürünlerinin uluslararası alandaki görünürlüğünün sadece kaliteyle değil, satış sonrası destekle de perçinlendiğini ifade eden Görgün, sektörün güncel ekonomik verilerini paylaştı.

Bu alandaki ihracat rakamlarına dikkati çeken Görgün, şunları kaydetti:

"Dün, yakaladığımız 10 milyar dolar üzeri ihracatı bir önceki seneye göre yüzde 48'lik bir büyümeyle ve imzaladığımız yaklaşık 18 milyar dolarlık yeni sözleşmeyi de bir önceki seneye göre yaklaşık yüzde 80 büyüme ile tamamladığımızı ifade etmiştim. Dün konuşmamda eksik bıraktığım, bugün tamamlayacağım husus ise buradaki KOBİ'lerimizin payı. Geçtiğimiz sene tüm ihracat yapan firma sayımız 1500'ün üzerinde. Ana yüklenicilerimizi değerlendirdiğimizde 1500'e yakın firmanın çoğunun KOBİ olduğunu değerlendirerek, önemli ölçüde savunma sanayisinde faaliyet gösteren şirketlerimizin ihracat yapar hale geldiğini paylaşmak benim için mutluluk verici. Savunma sanayisinde faaliyet gösteren 4 bine yakın firmamızın da doğal olarak Endüstriyel Yetkinlik Değerlendirme ve Destekleme Programı (EYDEP) kayıtlarından aldığımız rakamlarla, çoğunun yine KOBİ olduğunu burada sizlerle paylaşmak istiyorum."

Görgün, program sonunda IDA Türkiye sponsorları panosunu imzaladı.

Etkinlik kapsamında ayrıca Kıbrıs Barış Harekatı döneminde Türk Silahlı Kuvvetleri için üretim gerçekleştiren emektar sanayici Ziya Yalçın'a, Görgün tarafından teşekkür plaketi takdim edildi.