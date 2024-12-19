Üye Girişi
Haberler
Erdoğan'dan Mısır'da çarpıcı Suriye mesajı
Erdoğan'dan Mısır'da çarpıcı Suriye mesajı
Suriye'de köşeye sıkışan teröristlere nefes alacak yer kalmadı
Suriye'de köşeye sıkışan teröristlere nefes alacak yer kalmadı
Putin'in sıra dışı teklifine yanıtı sert oldu: Salak
Putin'in sıra dışı teklifine Zelenski'nın yanıtı sert oldu: Salak
Putin'in Esad için koyduğu yasaklar öyle böyle değil
Putin'in Esad için koyduğu yasaklar öyle böyle değil

Savunma Sanayii İhracatı 6,5 Milyar Doları Geçecek

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Türkiye’nin savunma sanayii ihracatının 6 milyar 350 milyon doları aştığını ve hedefin 7 milyar dolara yaklaşmak olduğunu ifade etti. Törende kredilendirme programları tanıtıldı.

Savunma Sanayii Başkanı Görgün: "Halihazırda 6 milyar 350 milyon doların üzerinde ihracata ulaşmış durumdayız"

ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, "Halihazırda 6 milyar 350 milyon doların üzerinde ihracata ulaşmış durumdayız. Hedeflediğimiz 6,5 milyar doları geçip 7 milyar dolara yaklaşacağımızı görüyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığınca, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Şirketlerinin "Tedarik Ekosistemi Kredi Kefalet Desteği ve Tedarikçi Finansman Desteği" Programları Tanıtım Töreni düzenlendi.

Törene, Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez, Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, Kamu Bankalarının, Kredi Garanti Fonu'nun, İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi'nin, Katılım Finans Kefalet Anonim Şirketi'nin ve TSKGV Şirketlerinin Üst Yönetimleri ile sektör temsilcileri katılım sağladı. Program öncesinde, SSB tarafından hazırlanan tanıtım filmi izletildi.

Görgün, burada yaptığı konuşmada, her ay açıklanan ihracat rakamlarında sektör olarak en çok büyüyen ikinci sektörün savunma sanayi olduğunu ifade etti.

Savunma sanayiinin yıllık ortalama yüzde 20'lik bir büyüme kaydeden istikrarlı bir sektör olduğunu vurgulayan Görgün, bu yıl büyümenin yüzde 20'nin üzerinde olmasını beklediklerini belirterek, "Halihazırda 6 milyar 350 milyon doların üzerinde ihracata ulaşmış durumdayız. Hedeflediğimiz 6.5 milyar doları geçip 7 milyar dolara yaklaşacağımızı öngörüyoruz" dedi.

"Savunma sanayi çalışan 3 bin 500'ün üzerinde şirket var"

Kara, deniz ve hava araçlarındaki insansız hava sistemlerinde Türkiye'de ayrı bir konumda olduklarını belirten Görgün, insansız hava sistemleri konusunda dünyanın tüm sektörünün yüzde 65'ine hakim olan bir ülke olduklarını ifade etti.

Görgün, bugün oluşturulan kredinin toplamının 1 milyar doların üzerinde olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Savunma sanayiinde faaliyet gösteren tüm ekosistemde sadece savunma sanayi çalışan 3 bin 500'ün üzerinde şirket var. Ama savunma sanayi şirketlerine, savunma sanayi ürünlerine destek veren tüm şirketleri düşündüğümüzde 8 bine yakın şirket var. İşte bu 1 milyar dolarlık kredi özellikle geri ödemesiz kısmıyla desteklenip verilecek. Uygun maliyetlerle bu sektörümüzde faaliyet gösteren hem ana integratörlerimize hem komilerimize önemli bir nefes olacaktır."

Törenin sonunda ise önce Tedarik Ekosistemi Kredi Kefalet Desteği'nin, ardından Tedarikçi Finansman Desteği'nin imza töreni gerçekleşti.

Savunma Sanayii İhracatı 6,5 Milyar Doları Geçecek
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA EMRE KÜRKÇÜ - Ekonomi
img

Putin'in Esad için koyduğu yasaklar öyle böyle değil
img

İşte Erdoğan'ın manda yoğurtlu tarifinin bugünkü maliyeti
img

Yayınladıkları Suriye bayrağındaki "Türkiye" detayı dikkat çekici
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erdoğan'ın Sisi için kullandığı ifade zirveye damga vurdu
Erdoğan'ın Sisi için kullandığı ifade zirveye damga vurdu
Yayınladıkları Suriye bayrağındaki Türkiye detayı dikkat çekici
Yayınladıkları Suriye bayrağındaki "Türkiye" detayı dikkat çekici
Çırılçıplak oturup film izleyerek tarihe geçtiler
Tarihte bir ilk: Çırılçıplak oturup izlediler
Aldığı zeytinyağını kavanoza dolduran kadın isyan etti: Allah sizi kahretsin
Aldığı zeytinyağını kavanoza dolduran kadın şoke oldu
Huzurevine terk edilen yaşlı adamın sözleri sosyal medyayı ikiye böldü
Huzurevine terk edilen adamın sözleri sosyal medyayı ikiye böldü
Beşar Esad'a bir darbe de eşi Esma Esad'dan geldi: Resmen başvuruda bulundu
Beşar Esad'a bir darbe de eşi Esma Esad'dan geldi

Son Dakika Haberleri

Cercle Brugge Başakşehir CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Cercle Brugge Başakşehir maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Yılbaşında hangi ünlü nerede çıkıyor? Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Kıbrıs yılbaşı konserleri 2025! Fatih Kıral neden öldü? Fatih Kıral kimdir? TRT 1 canlı maç izle! CERCLE BRUGGE BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI izle! TRT 1 HD şifresiz kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki Tottenham Manchester United CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Tottenham Manchester United maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Inter Udinese CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Inter Udinese maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Cercle Brugge hangi ülkenin takımı? 21 Aralık en uzun gece mi? A Spor CANLI izle! (BUCASPOR GÖZTEPE) 19 Aralık A Spor HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Konca Kuriş kimdir, Konca Kuriş'i kim, neden öldürdü? Nacional Benfica maçı neden ertelenmişti, maç maç kaç kaçtı?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.