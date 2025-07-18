Savunma Sanayii İhracatı 4 Milyar Doları Geçti

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, bu yıl 15 Temmuz itibarıyla savunma sanayisi ihracatının 4 milyar dolara ulaştığını belirterek, "Bu senenin ilk 6,5 ayında şirketlerimiz 6 milyar dolarlık sözleşme imzaladı." dedi.

Görgün ile savunma sanayisi kuruluşlarının genel müdürleri, 22-27 Temmuz tarihlerinde yapılacak 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025) öncesinde Savunma Sanayi Başkanlığı'nda basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Türkiye'nin, savunma sanayisi alanında ihracat yapan ülkeler içinde 11'inci sırada yer aldığını belirten Görgün, ülkenin kısa sürede ilk 10'da yer alacağını hesapladıklarını söyledi.

Görgün, savunma sanayisi alanında 3 bin 500'ün üzerinde firma olduğunu ve bu firmaların önemli kısmının KOBİ'lerden oluştuğunu aktararak, büyük projelerde yüzlerce, bazen bine yakın firmanın görev aldığını anlattı.

Siper Projesi'nde 700'ün üzerinde firmanın faaliyet gösterdiğini aktaran Görgün, her bir projede yerlileşme ve KOBİ'lerin iş paylarını geliştirme adına ayrı sözleşmeler yaptıklarını bildirdi.

"25 firmaya yaklaşık 25 milyon dolarlık destek verdik"

Görgün, Savunma Sanayii Yatırım ve Geliştirme Faaliyetlerini Destekleme Programı'na ilişkin de bilgi vererek, "Özellikle KOBİ ölçeğindeki firmalarımıza daha uygun imkanlarla kredi veriyoruz. Firmaların daha ucuz finansmana erişmesini, böylece savunma sanayi firmalarının gelişmesini önemsiyoruz. Geçen yıl 25 firmaya yaklaşık 25 milyon dolarlık destek verdik." dedi.

Teminat üretemeyen firmalara kefalet imkanı sağlayan program oluşturdukların belirten Görgün, "Tedarikçilerimizi destekleyecek modeller geliştirdik. 900 firmamız programa başvurdu. Şu ana kadar 5,7 milyar liralık kullanım gerçekleşti. Teminat üretemeyen tedarikçilerimiz bu programlardan faydalanmış. Firmalara yönelik leasing konusunda da yeni açılımlarımız oldu. Bu tür uygulamalara devam edeceğiz." diye konuştu.

Görgün, geçen seneyi 7,1 milyar dolarlık ihracatla tamamladıklarını anımsatarak, "Bu yıl 15 Temmuz'a kadar olan süreçte savunma sanayi ihracatı 4 milyar dolara ulaştı. Geçen sene aynı dönemde bu rakam 3 milyar dolardı. Bu yıl 6,5 aylık sürede yaklaşık yüzde 33 daha fazla şirketlerimiz ihracat yaptı." değerlendirmesinde bulundu.

"Şirketlerimiz 6 milyar dolarlık sözleşme imzaladı"

Yeni imzalanan savunma sanayi sözleşmelerine ilişkin de bilgi veren Görgün, şöyle devam etti:

"Teslim ettiğiniz miktar kadar yeni sözleşme üretmek de önemli, çünkü burada kullanıcı memnuniyeti ortaya çıkıyor, bu senenin 6,5 ayında şirketlerimiz 6 milyar dolarlık sözleşme imzaladı. Genelde yılın son döneminde savunma sanayisinde mevsimsellik etkisi olur. Rakamlar, bu yılı hem ihracatla hem de yeni sözleşmede geçen yılın üzerinde tamamlayacağımızı gösteriyor."

Görgün, savunma sanayisinde yaklaşık 95 bin çalışan olduğunu bildirerek, "7,1 milyar dolarlık ihracatımızı 95 bine böldüğünüzde yaklaşık 75 bin dolar kişi başı ihracat var. Katma değeri yüksek bir sektör." dedi.

Sektördeki 3 bin 500'ü aşkın şirketin 2 bininin alanında ihracat yaptığını aktaran Görgün, Türkiye'de 54 şehrin savunma sanayisinde ihracat kapasitesi olduğunu kaydetti.

(Sürecek)