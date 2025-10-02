Haberler

Savunma Sanayii Başkanı Görgün: 'Savunma ve havacılık sanayiimiz, 2025 yılı Eylül ayında 574 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi'
Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, savunma ve havacılık sanayii ihracat oranlarına ilişkin açıklamada bulundu. Görgün, savunma sanayii ihracatının rekorları tazelediğini dile getirerek, "Savunma ve havacılık sanayiimiz, 2025 yılı Eylül ayında 574 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Ocak-eylül döneminde toplam ihracatımız, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 39 artışla 6 milyar dolara ulaştı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu irade ve güçlü destekleriyle ortaya konan bu yükseliş, sadece rakamsal bir başarı değil, aynı zamanda Türk mühendisliğinin, yerli üretim ekosistemimizin ve stratejik vizyonumuzun küresel alandaki karşılığıdır. Sanayileşme politikalarımız, üretimdeki mühendislik anlayışımız ve sürdürülebilirlik yaklaşımımız; ortaya koyduğumuz her platformun sadece bugünün değil, geleceğin de güvenilir sistemleri olmasını sağlıyor. Bu vizyon, savunma ve havacılık sanayiimizi küresel ölçekte kalıcı bir aktör haline getiriyor. Uluslararası iş birliği faaliyetlerimiz, geliştirdiğimiz ortak projeler ve geniş hinterlandımıza sunduğumuz çözümler; Türkiye'yi dünyada güvenilir bir çözüm ortağı haline getirmektedir. Dost ve müttefik ülkelerle kurduğumuz bu güçlü bağlar, barışa ve istikrara katkı sunarken, ihracat performansımızı da yeni zirvelere taşıyor. Bu başarıda emeği geçen tüm firmalarımıza, yöneticilerimize, Başkanlığımız personeline ve değerli tüm paydaşlarımıza en içten teşekkürlerimizi sunuyorum. Kritik teknolojilerdeki özgün çözümlerimizle küresel rekabette daha güçlü bir Türkiye için azimle çalışmayı sürdüreceğiz" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
