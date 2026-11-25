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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Mustafa Murat Şeker, "Dünyada her yere erişimimiz var. 185 ülkeye şu anda savunma sanayi olarak ürün ihraç eder durumdayız." dedi.

Kocaeli Sanayi Odası'nda (KSO) geçen ayki organ seçimlerinin ardından yeni dönemin ilk meclis toplantısı gerçekleştirildi.

KSO Meclis Salonu'nda düzenlenen kasım ayı meclis toplantısına konuk konuşmacı olarak katılan Şeker, Türkiye'nin savunma sanayisindeki gelişimini, sektördeki hedefleri ve sanayicilere yönelik destek mekanizmalarına ilişkin sunum yaptı.

Şeker, Türkiye'nin sanayi alanında Çin kaynaklı fiyat rekabetiyle karşı karşıya olduğunu belirterek, çıkış yolunun, katma değeri yüksek ve niş alanlarda üretim yapmaktan geçtiğini söyledi.

Savunma sanayisinin bu açıdan önemli fırsatlar sunduğunu dile getiren Şeker, Kocaeli'deki firmaların sahip olduğu yetkinlikleri sektöre kazandırmayı hedeflediklerini kaydetti.

Şeker, Savunma Sanayii Başkanlığının yalnızca tedarik yapan bir kurum olmadığına, aynı zamanda savunma sanayisinin gelişimini yönettiğine işaret ederek, tedarik gücünü yerli üretim ve teknoloji geliştirme amacıyla kullandıklarını anlattı.

Savunma Sanayii Başkanlığı olarak yürüttükleri aktif proje sayısının 1400'ü geçtiğini aktaran Şeker, "Bunların bütçesel büyüklüğüne baktığımızda 150 milyar dolarlık bir bütçeyi yönetiyoruz. Geçen sene savunma ve havacılık ihracatımız 10 milyar doları aştı. İnşallah bu sene daha yukarı bir rakam bekliyoruz." diye konuştu.

Şeker, sektörde istihdamın 100 bin seviyesinde olduğunu, gelecek dönemde bu sayıların artacağını ifade etti.

AR-GE'ye ayrılan kaynaklara değinen Şeker, "3,4 milyar dolar AR-GE harcaması yapıyoruz. Bunların bir kısmını devlet olarak biz destekliyoruz, bir kısmını da firmalarımız kendi öz kaynaklarından ayırdıkları rakamlarla yapıyor." dedi.

Şeker, 20-25 yıllık dönem içerisinde savunma ihracatının 250 milyon dolardan 10 milyar dolar seviyesine geldiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Belli sayıda ülkeye ihracat yapmıyoruz. Dünyada her yere erişimimiz var. 185 ülkeye şu anda savunma sanayi olarak ürün ihraç eder durumdayız. Bu önemli hususlardan biri. Şu anda dünyada savunma sanayi ihraç eden ülkeler arasında en son açıklananda 11'inci sıradayız. Hedefimiz yakın zamanda ilk 10'a girmek. Akabinde burada kalıcı güç olarak yer almak."

KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ise küresel üretim rekabetine ve Türkiye ekonomisindeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Çin'in sanayi üretimine sağladığı desteklerin rekabet koşullarını değiştirdiğinden bahseden Zeytinoğlu, Avrupa Birliğinin gündemindeki "Made in Europe" düzenlemesinin Türkiye açısından oluşturabileceği risklere değindi.

Kocaeli'nin ihracat performansına ilişkin verileri paylaşan Zeytinoğlu, kentin ocak-ekim döneminde ihracat artışında ilk sırada yer aldığını belirtti.

Zeytinoğlu, Kocaeli'nin ihracatının yüzde 70'inin Avrupa'ya yapıldığını aktararak, "Türkiye, ihracatının yüzde 42'sini Avrupa'ya yapıyor. Bu oran ilimizde yüzde 70'tir. Kabiliyetimizi göstermesi açısından çok önemli diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, yeni meclis üyelerine mazbataları takdim edildi.

Kaynak: AA