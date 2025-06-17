Savaş sürerken Bakan Bayraktar kötü haberi verdi: Doğal gaz fiyatı artabilir

İsrail 13 Haziran'ın erken saatlerinde İran'a geniş çaplı hava harekatı başlatmıştı. Saldırının ardından gözler petrol ve doğalgaz ticaretinde önemli geçiş yolu Hürmüz Boğazı'na çevrilmişti. Basra Körfezi'nin ağzındaki dar su yolu Hürmüz Boğazı, Ortadoğu'daki petrol ve LNG'yi (sıvı doğalgaz) Umman Denizi ve Hint Okyanusu'yla dünya pazarlarına ulaştırıyor.

"PETROL FİYATLARI HEMEN KENDİSİNİ GÖSTERDİ"

Bayraktar, kabine toplantısının ardından İsrail-İran çatışmasının petrol arzında olumsuz bir durum yaratabileceğini söyledi. Petrol fiyatlarının yükseldiğini vurgulayan Bakan Bayraktar, "Dünyadaki arzla alakalı bir olumsuz durum yaratması söz konusu olabilir. Zaten fiyatlar hemen kendini gösterdi. Bir parça yukarı çıkıyor. Daha da yukarı çıkabilir mi? Çıkabilir ama arz tarafında biz bir sorun görmüyoruz."

"DOĞAL GAZ FİYATLARI YUKARI GİDEBİLİR"

Bayraktar, Türkiye'nin 2019'dan beri İran'dan petrol almadığını belirterek şöyle devam etti:

"Basra çıkışlı, Hürmüz'ü geçerek Türkiye'ye gelen bir ham petrol tedariki var. Geçen seneki rakamlara göre yüzde 20 civarında. Onu bir şekilde ikame etmemiz lazım. Burada bize en önemli etki, makro anlamda ithalat kalemindeki artışla olur. 60 dolarlardaki petrol 76 dolara kadar yükseldi. Benzer şekilde doğalgaza yansıması olur. Doğalgaz fiyatı da yukarı gidebilir. Biz arz güvenliğinde sıkıntı görmüyoruz. İran'dan gaz alıyoruz, petrol almıyoruz. Gazda da sıkıntı görmüyoruz."