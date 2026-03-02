Savaş altını vurdu! Kapalıçarşı alev alev

Altın fiyatları, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik geniş çaplı saldırılar düzenlemesi ve İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in öldürülmesi sonrası artan jeopolitik risklerle birlikte haftaya sert yükselişle başladı.

ALTIN 4 HAFTANIN ZİRVESİNDE

Spot altın yüzde 1,9 artışla 5 bin 364 dolara yükseldi ve son dört haftanın en yüksek seviyesini test etti. Seansın erken saatlerinde değerli metaldeki yükseliş yüzde 2'ye kadar ulaştı. ABD altın vadeli işlemleri ise yüzde 1,8 artışla 5 bin 342,80 dolardan işlem gördü.

GRAM ALTIN 7 BİN 600 LİRADAN İŞLEM GÖRÜYOR

Gram altın fiyatları ise yüzde 1,98 primle 7 bin 598 lira seviyesinde işlem görüyor. Kapalıçarşı'da gram altın 8120 TL'ye yükseldi.

ONS ALTIN

Ons altın güne 5 bin 312 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 5 bin 303 dolar, en yüksek de 5 bin 393 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 5 bin 361 dolardan işlem geçiyor.

GRAM ALTIN

Grama altın güne 7 bin 442 liradan başladı. Gün içinde en düşük 7 bin 439 lira, en yüksek de 7 bin 623 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 7 bin 598 liradan alıcı buluyor. Gram altının tarihi rekoru 7 bin 810 lirayla 29 Ocak 2026 tarihinde kırılmıştı. Böylece tarihi rekora yüzde 3'lük yükseliş kaldı.

Güncel altın satış fiyatları

Gram altın satış fiyatı: 7.598 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 13.291,00 TL

Yarım altın satış fiyatı: 26.566,00 TL

Tam altın satış fiyatı: 51.215,43 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 52.881,00 TL

Gremse altın satış fiyatı: 128.431,34 TL

Ons altın satış fiyatı: 5.357,81 dolar

GÜMÜŞ DE YÜKSELİŞTE

Gümüş fiyatları da Ortadoğu'daki gelişmeler ışığında yükseliş gösteriyor. Altın kadar olmasa da gümüş fiyatları da yükselişe geçti.

ONS GÜMÜŞ

Ons gümüş güne 95,06 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 92,04 dolar, en yüksek de 96,41 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 93,51 liradan alıcı buluyor.

GRAM GÜMÜŞ

Gram gümüş güne 134,02 liradan başladı. Gün içinde en düşük 129,76 lira, en yüksek de 135,91 lirayı gördü. Şu sıralar 132,08 liradan alıcı buluyor.

6 BİN DOLAR SENARYOSU MASADA

Geçen hafta J.P. Morgan ve Bank of America, altının 6 bin dolar seviyesine doğru yükselebileceği yönündeki beklentilerini yineledi. J.P. Morgan, merkez bankaları ve yatırımcılardan gelecek talebin 2026 sonuna kadar ons fiyatını 6 bin 300 dolara taşıyabileceğini öngörüyor.

Bağımsız analist Ross Norman ise altının küresel belirsizliğin en güçlü göstergesi olduğunu belirterek, "Jeopolitik risklerde yeni bir döneme girerken altının taze rekorlara doğru yeniden fiyatlanmasını beklemeliyiz" dedi.

